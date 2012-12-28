47-летняя липчанка перешла по ссылке и лишилась 50 тысяч рублей

За сутки в Липецкой области от действий мошенников пострадал один человек.

23 марта в липецкий отдел полиции №7 с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя женщина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка получила якобы от знакомой ссылку с файлами. Женщина по ней перешла и с её счёта списали почти 50 000 рублей. Ссылка оказалась вредоносной.