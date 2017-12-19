Убийца 87-летней женщины получил 13 лет

Сегодня завершился судебный процесс по делу об убийстве 87-летней жительницы села Братовщина Долгоруковского района.

Напомним, что в начале декабря 2016 года двое мужчин в поисках денег на спиртное забрались в дом пенсионерки. Один из них повалил проснувшуюся женщину на пол, надавил ногой на горло, после чего нанес смертельный дар стеклянной вазой по голове.

Оперативно-розыскными мероприятиями личности преступников были установлены: одного из них задержали, а второму удалось скрыться, в связи с чем он объявлен в розыск.

В ходе следствия действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил преступника по совокупности совершенных им преступлений к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничемним свободы на 1 год.

В пользу родных убитой взыскана компенсация морального вреда в 500 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.