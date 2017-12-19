Происшествия

сегодня, 15:08

Убийца 87-летней женщины получил 13 лет

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#убийство
Убийца 87-летней женщины получил 13 лет

Сегодня завершился  судебный процесс по делу об  убийстве 87-летней жительницы села Братовщина Долгоруковского района.

Напомним, что в начале декабря 2016 года двое мужчин в поисках денег на спиртное забрались в дом пенсионерки. Один из них повалил проснувшуюся женщину на пол, надавил ногой на горло, после чего нанес смертельный дар стеклянной вазой по голове.

Оперативно-розыскными мероприятиями личности преступников были установлены: одного из них задержали, а  второму удалось скрыться, в связи с чем он объявлен в розыск.

В ходе следствия действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил преступника по совокупности совершенных им преступлений к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с  последующим ограничемним свободы на 1 год.

В пользу родных убитой взыскана компенсация морального вреда в 500 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. 


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#убийство

Комментарии (5)

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Samson

39 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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СССР

сегодня, 17:39
По пьяни раньше скащали,тем более старая бабушка.Не оправдываю,но неизвестно,что было на самом деле.
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отпетушитель

сегодня, 16:29
требуем наказать Раскольникова согласно анальной букве закона
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Жалко бабулю

сегодня, 16:05
На двоих им 100 лет
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МДА...

сегодня, 16:03
13.... всего лишь 13...выйдет и дальше пойдет грабить и убивать!
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