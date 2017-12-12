Судебные приставы открыли огонь из боевого оружия

Победителем стала команда УФССП по Липецкой области.

В тире спорткомплекса «Динамо» прошел чемпионат управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области по стрельбе из боевого оружия.

Как сообщили в УФССП, в соревнованиях приняли участие 11 команд силовых ведомстк, органов государственной власти и судов, и в итоге сильнейшей оказалась сборная Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области. Второе место с минимальным отставание от победителей заняла команда липецкой таможни, замкнула «тройку» призеров команда судов общей юрисдикции Липецкой области.

Победителем в личном зачете среди мужчин стал Роман Портнягин (Липецкая таможня). Второе место занял заместитель главного судебного пристава Липецкой области Владимир Фурсов, на третьем месте Андрей Пендюр (Липецкая таможня).

Среди женщин победителем стала Зоя Злобина (Липецкий областной суд). Серебро завоевала Татьяна Колтакова (Липецкая таможня), а замкнула тройку лидеров Ольга Шаповалова (УФСИН по Липецкой области).