Спорт

37 минут назад

Судебные приставы открыли огонь из боевого оружия

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#Приставы #УФССП
Судебные приставы открыли огонь из боевого оружия

Победителем стала команда УФССП по Липецкой области.

В тире спорткомплекса «Динамо» прошел чемпионат управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области по стрельбе из боевого оружия.

Как сообщили в УФССП, в соревнованиях приняли участие 11 команд силовых ведомстк, органов государственной власти и судов, и в итоге сильнейшей оказалась сборная Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области. Второе место с минимальным отставание от победителей заняла команда липецкой таможни, замкнула «тройку» призеров команда судов общей юрисдикции Липецкой области.

Победителем в личном зачете среди мужчин стал Роман Портнягин (Липецкая таможня). Второе место занял заместитель главного судебного пристава Липецкой области Владимир Фурсов, на третьем месте Андрей Пендюр (Липецкая таможня).

Среди женщин победителем стала Зоя Злобина (Липецкий областной суд). Серебро завоевала Татьяна Колтакова (Липецкая таможня), а замкнула тройку лидеров Ольга Шаповалова (УФСИН по Липецкой области).

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#Приставы #УФССП

Комментарии (4)

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Ковбой Джон по кличке Cпили Мушку , Крошка

12 минут назад
НАСТАВЛЕНИЯ ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ 87. Для принятия положения к стрельбе стоя необходимо: — повернуться вполоборота налево и, не приставляя правой ноги, выставить ее вперед по направлению к цели на ширину плеч (как удобнее по росту), распределив тяжесть тела равномерно на обе ноги; — отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры; — держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняя при этом положение кисти руки на высоте подбородка; левая рука должна быть свободно опущена вдоль тела или заложена за спину;
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rukalip

15 минут назад
Ковбой Джон по кличке Cпили Мушку , Крошка, ты просто не стрелял никогда из пистолета
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Ковбой Джон по кличке Cпили Мушку , Крошка

20 минут назад
насмотрелись ковбойских фильмов и держат маленький пистолетик аж 2 руками. А ведь это даже не Кольт. Так обычно делают злоупотребляющие спиртными напитками из=за дрожания немощны рук
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Липчанка

22 минуты назад
Таможня явно тренировалась чаще.
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