Игрок «Металлурга» рассказал, что стал футболистам вопреки обстоятельствам (ФОТО)

Футболисты главной команды области встретились с липецкими кадетами.

Игроки липецкого «Металлурга» и в отпуске продолжают благое начинание – популяризируют футбол и здоровый образ жизни в регионе. Очередную встречу наши парни провели с воспитанниками Кадетской школы Липецкой области (расположена на базе школы №43 на улице Космонавтов).

Само мероприятие прошло в Центральной городской детской библиотеке имени М.М. Пришвина.







Футбольный клуб представили генеральный директор Антон Копышов, исполнительный директор Владимир Зеновкин, специалист по маркетингу и бывший футболист «Металлурга» Илья Зиянгиров, а также действующие игроки Александр Ульянчев и Евгений Барбашин.





Кадеты оказались ребятами любопытными, поэтому вопросов футболистам задали немало и про то, какие книги они читают, приучают ли к чтению своих детей, за какие клубы болеют, что думают о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира.







Самим кадетам тоже было о чем рассказать гостям. Например, начиная с 5-го класса, распорядок жизни будущих офицеров существенно отличается от общепринятого. Они не только посещают по 6 уроков в школе, но и после обеда остаются на военные занятия – хотят строевым шагом, разбирают и собирают автомат, учатся военно-прикладным дисциплинам. Многие затем поступают в военные училища или идут работать в силовые ведомства. Поэтому главное для кадета – получать новые знания, совершенствоваться и добиваться успехов в карьере.







Футболистам «Металлурга» было что посоветовать этим целеустремленным ребятам. Например, Евгений Барбашин рассказал свою историю о том, как попал в футбол, начав с интригующей разы: «В детстве никогда бы не подумал, что стану профессиональным футболистом».

Далее Барбашин поведал, что родители хотели, чтобы он занимался единоборствами, и долгое время моторный полузащитник «сталеваров» совмещал два увлечения.







- Но в 14 лет я понял, что заниматься нужно тем, чего ты хочешь сам, а не требуют от тебя. Поэтому сделал окончательный выбор в пользу футбола, - рассказал Евгений, - Вообще в любом возрасте не поздно принять судьбоносное решение, и если упорно двигаться к поставленной цели, то вы обязательно добьетесь успеха. Запомните это навсегда.

О своем пути от воспитанника владимирской ДЮСШ по футболу до генерального директора ФК «Металлург» рассказал и Антон Копышов. Его повествование стало еще одним примером, как человек может «сделать себя сам».

Сами кадеты после встречи рассказали, что получили достаточно жизненных примеров стойкости и целеустремленности.







А еще они получили подарки. Тетрадки с символикой «Металлурга» из рук гостей разлетелись, как «горячие пирожки», а затем ребята тут же пустили их в дело – начали собирать автографы гостей.







И, конечно, многие кадеты ушли со встречи футбольными болельщиками, пообещав весной обязательно придти на стадион, чтобы поболеть за главную команду области.







Не осталась без подарка и библиотека. Антон Копышов подарил ей свою книгу «Футбольный маркетинг для второй лиги».







Название у книги самое что ни есть серьезное, посвящена она важным темам, но написанная простым и доступным языком может принести пользу и подросткам. Тем более, что среди подрастающего поколения появляется все больше ребят, которые в будущем хотели бы освоить востребованную в данный момент профессию спортивного менеджера.

«Футбольный маркетинг для второй лиги» - четвертая книга Антона Копышова, издана в 2014 году. Автор говорит, что материал для этой работы собирал много лет. В ней рассматриваются самые разные аспекты организации футбольного хозяйства, причем не только во второй лиге, но и на более высоком уровне.







Представители библиотеки сообщили, что книга с автографом автора займет достойное место и будет рекомендована интересующимся спортом читателям.