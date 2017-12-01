Народное голосование завершится 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 70 фестивалей Липецкой области будут претендовать на статус Национального события 2017 года. Среди них такие события, как фестиваль исторической реконструкции «Липецкое городище», праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле», фестиваль исполнителей романса «Звуки усадьбы», этнографический праздник «Волченские узоры», гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье».Национальный календарь событий (EventsInRussia.com) освещает самые интересные туристические события России. Этот федеральный проект создан по инициативе Министерства культуры в ходе реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «VisitRussia/Время отдыхать в России». Проект нацелен на продвижение и событийных мероприятий, и самих регионов на внутреннем и международном рынке.

Ежегодно экспертной комиссией отбирается ТОП-200 лучших событий года, которые получают статус национального.

Также статус национального события заочно присуждается победителям национального конкурса событийного туризма «RussianEventsAwards». В 2017 году три проекта из Липецкой области стали лауреатами этой премии. Гран-при завоевал фестиваль «Казачья застава» (Елецкий район) в номинации «Театрализованные шоу и карнавалы». III место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное году экологии» завоевал чаплыгинский «Фестиваль цветов». А фестиваль «Художник ФЕСТ» удостоился III места в номинации «Идея туристического события».

В этом году помимо экспертной оценки проектов запущено народное голосование, которое завершится 3 декабря. Статус Национального события года получат проекты, собравшие наибольшее количество голосов. Итоги будут объявлены после 5 декабря.