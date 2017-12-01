33 минуты назад
70 фестивалей Липецкой области будут претендовать на статус Национального события
Народное голосование завершится 3 декабря.
Национальный календарь событий (EventsInRussia.com) освещает самые интересные туристические события России. Этот федеральный проект создан по инициативе Министерства культуры в ходе реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «VisitRussia/Время отдыхать в России». Проект нацелен на продвижение и событийных мероприятий, и самих регионов на внутреннем и международном рынке.
Ежегодно экспертной комиссией отбирается ТОП-200 лучших событий года, которые получают статус национального.
Также статус национального события заочно присуждается победителям национального конкурса событийного туризма «RussianEventsAwards». В 2017 году три проекта из Липецкой области стали лауреатами этой премии. Гран-при завоевал фестиваль «Казачья застава» (Елецкий район) в номинации «Театрализованные шоу и карнавалы». III место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное году экологии» завоевал чаплыгинский «Фестиваль цветов». А фестиваль «Художник ФЕСТ» удостоился III места в номинации «Идея туристического события».
В этом году помимо экспертной оценки проектов запущено народное голосование, которое завершится 3 декабря. Статус Национального события года получат проекты, собравшие наибольшее количество голосов. Итоги будут объявлены после 5 декабря.