Общество

20 минут назад

Две центральные улицы Липецка к новому году оформят в едином стиле

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#Новый год
Две центральные улицы Липецка к новому году оформят в едином стиле

Новогоднее оформление центральных улиц города обсудили в мэрии.


Новогоднее оформление двух центральных улиц Липецка – Зегеля и Ленина – обсудили сегодня с представителями работающих на их территории хозяйствующих субъектов в администрации города. В этом году городские власти несколько изменили подход к созданию праздничного настроения липчанам. Совместная работа органов местного самоуправления, бизнеса, государственных и муниципальных предприятий и учреждений должна идти в едином ключе, озвучил главную идею новогоднего убранства областного центра председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин. Особенно это касается основных транспортных артерий, и мест притяжения в предстоящие зимние каникулы липчан и гостей города.

Участникам совещания предложили рассмотреть возможность приобретения и установки возле своих магазинов, офисов, зданий, помещений праздничных светодиодных конструкций, которые, безусловно, привлекут дополнительных покупателей и посетителей. В свою очередь департамент окажет необходимую помощь советом и делом. Предприятие «Липецкгорсвет» будет содействовать в монтаже и подключении дополнительных элементов новогодней иллюминации.

- Важно, чтобы формат украшения улиц был выдержан в едином стиле. Это европейский вариант, он используется в Москве, Санкт-Петербурге. Надеемся, что удачным такое начинание станет и в Липецке. Мы готовы к любому взаимодействию, - подчеркнул Алексей Бахтин.

В целом на двух улицах насчитывается около 40 хозяйствующих субъектов. Если каждый из них внесет свою, пусть самую небольшую лепту в новогоднее убранство, Ленина и Зегеля засияют по-новому. Часть участников совещания уже заявили о своих намерениях включиться в эту работу.

89
#Новый год

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