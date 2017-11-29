О срочной необходимости ремонта моста в Лебедяни липецкий сенатор сказал зампреду правительства

Валентина Матвиенко поддержала коллегу

Как сообщает сегодня "Viperson" , сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе поднял вопрос по аварийной ситуации моста через реку Дон в городском поселении Лебедянь Липецкой области в рамках выступления заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака.

По словам парламентария, в Лебедяни существует острая проблема по строительству нового моста через реку Дон. Построенный в 1910 году мост на сегодняшний день находится в аварийном состоянии и подтвержден экспертизами.

«По нашей информации, Росавтодор в 2015 году включил 382 млн рублей в смету, но так деньги и не дошли. У нас там катастрофа, надо как-то решать этот вопрос», - заключил Кавджарадзе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание вице-премьера Козака на необходимость дать поручения ведомствам на решение просьбы сенатора Кавджарадзе.

«Что бы дали конкретный и предметный ответ. Просьба, что бы вы такое поручение дали», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В свою очередь, Дмитрий Козак отметил, что Минэкономразвитие и Минтранс рассмотрят этот вопрос в ближайшие дни и дадут внятный ответ, что там произошло и как исправить ситуацию.



