Общество

сегодня, 16:01

О срочной необходимости ремонта моста в Лебедяни липецкий сенатор сказал зампреду правительства

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#мост #Лебедянь #ремонт
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О срочной необходимости ремонта моста в Лебедяни липецкий сенатор сказал зампреду правительства

Валентина Матвиенко поддержала коллегу

Как сообщает сегодня  "Viperson", сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе поднял вопрос по аварийной ситуации моста через реку Дон в городском поселении Лебедянь Липецкой области в рамках выступления заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака.

По словам парламентария, в Лебедяни существует острая проблема по строительству нового моста через реку Дон. Построенный в 1910 году мост на сегодняшний день находится в аварийном состоянии и подтвержден экспертизами.

«По нашей информации, Росавтодор в 2015 году включил 382 млн рублей в смету, но так деньги и не дошли. У нас там катастрофа, надо как-то решать этот вопрос», - заключил Кавджарадзе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание вице-премьера Козака на необходимость дать поручения ведомствам на решение просьбы сенатора Кавджарадзе.

«Что бы дали конкретный и предметный ответ. Просьба, что бы вы такое поручение дали», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В свою очередь, Дмитрий Козак отметил, что Минэкономразвитие и Минтранс рассмотрят этот вопрос в ближайшие дни и дадут внятный ответ, что там произошло и как исправить ситуацию.


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#мост #Лебедянь #ремонт
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Комментарии (3)

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Житель

6 минут назад
Ахахах деньги не дошли, и не дойдут пока у власти стоит главный дорожник Алешка Хрипченко и его прихвостни, которые только и дербанят бюджет
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gorod48

28 минут назад
Куда направить обращение насчёт незаконной свалки в рядом с домом, что бы так же сразу первым лицам донести?
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Люська

сегодня, 16:17
Хоть какой-то толк от Макса
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