Ссора с полицейским обошлась в 12 000 рублей

Житель Липецкой области оскорбил представителя власти.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №2 Задонского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Молодого человека привлекли к ответственности по ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».



Как указано в приговоре, в полицию обратилась жительница деревни Крюково. Она указала, что ее сын хулиганит. На вызов отправился старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Задонскому району. Майор намеревался провести профилактическую беседу. В доме полицейского встретила заявительница и ее пьяный сын. Дебошир публично выругался в отношении представителя власти.



Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, принес извинения майору. Указал, что причиной преступления стало алкогольное опьянение.



Суд признал мужчину виновным в оскорблении полицейского и наказал его штрафом в 12 000 рублей.