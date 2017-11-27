Происшествия

57 минут назад

Ссора с полицейским обошлась в 12 000 рублей

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#оскорбление #штраф
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Ссора с полицейским обошлась в 12 000 рублей

Житель Липецкой области оскорбил представителя власти.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №2 Задонского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Молодого человека привлекли к ответственности по ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Как указано в приговоре, в полицию обратилась жительница деревни Крюково. Она указала, что ее сын хулиганит. На вызов отправился старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Задонскому району. Майор намеревался провести профилактическую беседу. В доме полицейского встретила заявительница и ее пьяный сын. Дебошир публично выругался в отношении представителя власти.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, принес извинения майору. Указал, что причиной преступления стало алкогольное опьянение.

Суд признал мужчину виновным в оскорблении полицейского и наказал его штрафом в 12 000 рублей.
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#оскорбление #штраф
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Комментарии (2)

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Неавтофанат

42 минуты назад
Стас, ну, да! Если взяли бы его в оборот в участке, он бы лучше понял. Мама денег на штраф даст, продаст коровенку. Прежде опьянение было отягчающим обстоятельством. Не можешь пить - не пей!
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Стас

52 минуты назад
В принципе не дорого))) можно было по полной пройтись по его шкурке))
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