Потребители отстаивают свои права в сфере бытового обслуживания населения, ЖКХ, туризма

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за 9 месяцев того года в защиту прав потребителей в суды были направлены 62 иска, из которых 28 – о прекращении противоправных действий изготовителей, исполнителей услуг, продавцов в отношении неопределенного круга потребителей и 34 иска в защиту нарушенных прав конкретного потребителя, по всем рассмотренным искам требования потребителей удовлетворены. В порядке статьи 47 ГПК РФ дано 172 заключения в судах по гражданским делам о защите прав потребителей. Требования потребителей удовлетворены по 152 гражданским делам (88%).

В структуре заключений в указанном периоде 76% составили заключения по делам в защиту прав потребителей по искам, связанным с продажей товаров ненадлежащего качества, 11 % пришлось на дела в защиту прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения, 5 % – на сферу ЖКХ, 3% – туристские услуги, 5% – прочие виды деятельности.

Количество заключений по фактам нарушенных прав потребителей в сфере торговли возросло в 1,5 раза, несколько снизилась доля заключений в сфере бытового обслуживания населения с 18% за 9 месяцев 2016 года до 11% в аналогичном периоде 2017 года, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг с 5,5 % до 3%.

В результате участия Управления в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 3 миллионов рублей.

В этом году сохраняется тенденция снижения количества обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей (с 1466 в 2016 году до 1118 в 2017 году или на 26%). В текущем году превалирует число жалоб на нарушения прав потребителей в сфере услуг, доля которых в 2017 году составила – 58% (в 2016 году – 50%).

Введение обязательного претензионного порядка рассмотрения обращений потребителей повлияло на снижение количества внеплановых проверок по обращениям граждан и, соответственно, на показатель реализации административных полномочий. Так, за 9 месяцев текущего года всего лишь 6% письменных обращений от общего числа принятых к рассмотрению послужили поводом к проведению внеплановой проверки и/или возбуждению дела об административном правонарушении (за 9 месяцев 2016 года – 25%). В результате, если 2016 году примерно по каждому четвертому письменному обращению применялись соответствующие меры административного воздействия, то за 9 месяцев текущего года – только по 11% от общего количества рассмотренных обращений.