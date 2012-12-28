В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»

В полдень желающих ждут в Верхнем парке.

Сегодня в День траура по погибшим в Московской области в Липецке состоится митинг и возложение цветов к памятнику в Верхнем парке.

Церемония назначена на 12:00, почтить память погибших от рук террористов могут все желающие.



Липчане начали приносить цветы к памятнику погибшим детям ещё вчера в стихийном порядке. На месте скопились сотни букетов, траурных лент, мягких игрушек.



Ранее Президент России Владимир Путин объявил 24 марта Днём траура по погибшим. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Сегодня утром МЧС России привело обновленную статистику: 133 человека признаны погибшими, количество пострадавших выросло до 152 человека.