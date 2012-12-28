Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Общество
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сегодня, 10:04
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В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»
В полдень желающих ждут в Верхнем парке.
Сегодня в День траура по погибшим в Московской области в Липецке состоится митинг и возложение цветов к памятнику в Верхнем парке.
Церемония назначена на 12:00, почтить память погибших от рук террористов могут все желающие.
Липчане начали приносить цветы к памятнику погибшим детям ещё вчера в стихийном порядке. На месте скопились сотни букетов, траурных лент, мягких игрушек.
Ранее Президент России Владимир Путин объявил 24 марта Днём траура по погибшим. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Сегодня утром МЧС России привело обновленную статистику: 133 человека признаны погибшими, количество пострадавших выросло до 152 человека.
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