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Липчане продолжают нести цветы к памятнику в Детский парк
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди
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В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»

В полдень желающих ждут в Верхнем парке.

Сегодня в День траура по погибшим в Московской области в Липецке состоится митинг и возложение цветов к памятнику в Верхнем парке.

Церемония назначена на 12:00, почтить память погибших от рук террористов могут все желающие.

Липчане начали приносить цветы к памятнику погибшим детям ещё вчера в стихийном порядке. На месте скопились сотни букетов, траурных лент, мягких игрушек.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 24 марта Днём траура по погибшим. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Сегодня утром МЧС России привело обновленную статистику: 133 человека признаны погибшими, количество пострадавших выросло до 152 человека.

Теракт в «Крокус Сити»
скорбь
цветы к памятнику
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Комментарии (5)

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Патриот
7 минут назад
Соболезную. Весь мир скорбит вместе с нами.
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97531
7 минут назад
Полдень против сами знаете кого???
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665-
22 минуты назад
Думаю, они с вами не согласятся.
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65+
31 минуту назад
Всех россиян во власти и на телевиденье надо отстранить от власти и убрать с телевиденья у кого дети учатся в Европе и США или там проживают ! По моим меркам они все предатели . Также все спортсмены покинувшие Россию !
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50+
20 минут назад
у кого дети учатся в Европе и США? По Ютубу говорят что мы в изоляции!
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