Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Лебедянском районе подавили БПЛА
Происшествия
Из «Крокус Сити Холла» вчера эвакуировали липецкую команду танцоров
Общество
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Происшествия
В Липецкой области дан отбой воздушной тревоге
Общество
Липчане несут цветы к памятнику в Детском парке в память о жертвах теракта
Общество
Под Липецком грузовик прилёг в кювет
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане продолжают нести цветы к памятнику в Детский парк
Общество
Липчане скорбят со всей страной по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Читать все
В Липецкой области дан отбой воздушной тревоге
Общество
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Происшествия
В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
Липчане продолжают нести цветы к памятнику в Детский парк
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Липчане несут цветы к памятнику в Детском парке в память о жертвах теракта
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Под Липецком грузовик прилёг в кювет
Происшествия
Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе
Происшествия
Итоги недели
Неделя 48
Читать все
Происшествия
793
сегодня, 09:24
2

Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Грязях возбуждено уголовное дело против 46-летнего местного жителя по статье «Хулиганство.

Как сообщили пресс-службе в УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре прошлого года подозреваемый отдыхал в одном в баре на улице Коммунальной. Там у него произошел конфликт с другим отдыхающим. Затаив обиду на оппонента, мужчина отправился домой за охотничьим ружьем, а вернувшись обратно, несколько раз выстрелил дробью.

Целился мужчина в асфальт вблизи потерпевшего, но того все равно зацепило: 37-летнего мужчину госпитализировали с ранениями ног.

По части 2 статьи 213 УК РФ стрелку грозит до 7 лет лишения свободы, на время следствия с него взята подписка о невыезде.

Хулиганство
стрельба
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ого
56 минут назад
милиция не работает и люди предпочитают самосуд.А если не стрелять то не решишь проблему.
Ответить
Ну
сегодня, 10:03
Теперь обеспечат трёх-разовое питание, а главное бесплатно, в кафе ходить не надо
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru