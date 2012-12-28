Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Грязях возбуждено уголовное дело против 46-летнего местного жителя по статье «Хулиганство.

Как сообщили пресс-службе в УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре прошлого года подозреваемый отдыхал в одном в баре на улице Коммунальной. Там у него произошел конфликт с другим отдыхающим. Затаив обиду на оппонента, мужчина отправился домой за охотничьим ружьем, а вернувшись обратно, несколько раз выстрелил дробью.

Целился мужчина в асфальт вблизи потерпевшего, но того все равно зацепило: 37-летнего мужчину госпитализировали с ранениями ног.

По части 2 статьи 213 УК РФ стрелку грозит до 7 лет лишения свободы, на время следствия с него взята подписка о невыезде.