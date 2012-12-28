Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Происшествия
В Липецкой области дан отбой воздушной тревоге
Общество
Липчане несут цветы к памятнику в Детском парке в память о жертвах теракта
Общество
Под Липецком грузовик прилёг в кювет
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане продолжают нести цветы к памятнику в Детский парк
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе
Происшествия
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Происшествия
А знаете ли вы, как тонули Липецк и Елец во время паводков и ливней
А знаете ли вы
Читать все
В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Происшествия
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Происшествия
Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе
Происшествия
Липчане продолжают нести цветы к памятнику в Детский парк
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Под Липецком грузовик прилёг в кювет
Происшествия
Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
Итоги недели
Неделя 48
Читать все
Общество
219
сегодня, 11:39
1

Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»

Цветы и мягкие игрушки несут к стеле на Красной площади города.

В Ельце местом возложения цветов в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» стала стела «Город воинской славы» на Красной площади города напротив Вознесенского собора.

Сегодня в День памяти жертв теракта в подмосковном Красногорске ельчане несут цветы, траурные венки и мягкие игрушки.

В Липецке местом поклонения жертвам террористов стал памятник погибшим детям в Верхнем парке. В 12:00 здесь пройдёт организованный митинг.

Утром МЧС России привело обновленную статистику: 133 человека признаны погибшими, количество пострадавших выросло до 152 человека.

Теракт в «Крокус Сити»
скорбь
0
2
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Валентина
27 минут назад
Господи, дай силы людям и здоровья, чтобы пережить всё это. Пусть земля им будет пухом.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru