Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Общество
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сегодня, 11:39
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Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»
Цветы и мягкие игрушки несут к стеле на Красной площади города.
В Ельце местом возложения цветов в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» стала стела «Город воинской славы» на Красной площади города напротив Вознесенского собора.
Сегодня в День памяти жертв теракта в подмосковном Красногорске ельчане несут цветы, траурные венки и мягкие игрушки.
В Липецке местом поклонения жертвам террористов стал памятник погибшим детям в Верхнем парке. В 12:00 здесь пройдёт организованный митинг.
Утром МЧС России привело обновленную статистику: 133 человека признаны погибшими, количество пострадавших выросло до 152 человека.
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