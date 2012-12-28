Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»

Цветы и мягкие игрушки несут к стеле на Красной площади города.

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В Ельце местом возложения цветов в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» стала стела «Город воинской славы» на Красной площади города напротив Вознесенского собора.

Сегодня в День памяти жертв теракта в подмосковном Красногорске ельчане несут цветы, траурные венки и мягкие игрушки.

В Липецке местом поклонения жертвам террористов стал памятник погибшим детям в Верхнем парке. В 12:00 здесь пройдёт организованный митинг.

Утром МЧС России привело обновленную статистику: 133 человека признаны погибшими, количество пострадавших выросло до 152 человека.