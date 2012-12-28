А знаете ли вы, как тонули Липецк и Елец во время паводков и ливней

Прошедшая зима выдалась очень снежной, и не исключено, что ближайшие дни в Липецкой области начнется серьезный паводок. В этом выпуске #а знаете ли вы, мы расскажем о самых бедственных половодьях и потопах прежних лет.