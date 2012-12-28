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Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
А знаете ли вы
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10 минут назад
А знаете ли вы, как тонули Липецк и Елец во время паводков и ливней
Прошедшая зима выдалась очень снежной, и не исключено, что ближайшие дни в Липецкой области начнется серьезный паводок. В этом выпуске #а знаете ли вы, мы расскажем о самых бедственных половодьях и потопах прежних лет.
Сразу три серьезных паводка пережил в 1915 году купеческий Елец. О них тогда писала газета «Елецкий вестник». Первый разлив Сосны и Ельчика произошел из-за дождей 10 и 11 февраля. Затем началась ранняя весна и во время празднования Пасхи ельчане шли на берега Быстрой Сосны любоваться третьим уже, как утверждает газета, за тот год половодьем.
При этом газета ехидно замечала, что стихия благостно сказалась на нравах ельчан — празднование Пасхи прошло как никогда спокойно
«Величественно и по христиански торжественно вышло лишь потому, что в первый раз провели этот великий праздник в трезвом виде», — писало дореволюционное издание и рассказывает, что раньше Пасха в Ельце праздновалась бурно, оставляя после себя сотни полицейских протоколов, подбитых глаз и разбитый носов, плачь детей и проклятия матерей. Редкая Пасха проходила без убийств и пожаров. И тут вдруг Елец спокойно отмечает праздник.
В своих заметках, посвященных паводку, елецкий журналисты упрекают власти в затягивании строительства моста через реку Сосна. При отсутствие моста лодочники не справлялись с перевозом ельчан из Засосенской части в город и обратно. Один из членов мостовой комиссии елецкой Гордумы объяснял, что строительству моста помешала война.
Появится же мост в Ельце лишь в 1933 году. Его история уникальна. Опоры первого еще деревянного моста строители выложат из могильных плит старого елецкого кладбища, ими же укрепят берега. Во время войны мост разбомбили немцы, а затем сами же привезли в Елец из Крыма разобранный металлический мост. А туда его доставили кораблем из Германии. Но смонтировать мост немцы не успели, началось контрнаступление Красной армии. Затрофеенный мост после войны установили на месте разбомбленного, на те самые опоры из могильных плит.
Фотографии тройного паводка 1915 года до нас не дошли. Но зато много снимков половодья 1970 года.
Тогда разлив Быстрой Сосны оставил без крова 24 семьи, разрушив 15 домов и сделав непригодными для проживания 80 квартир. Река поднялась почти на 15 метров. Ельчан эвакуировали даже вертолетами.
Многие во время того паводка проявили мужество и героизм. Восемь человек были награждены медалями «За спасение утопающих», 58 горожан получили другие награды.
Газета «Красное знамя» рассказала о подвиге сержанта милиции Николая Куреева, который выносил из затопленных домов детей и отправлял их на лодке в безопасное место.
А областная газета «Ленинское знамя» сообщила о работниках завода «Эльта» Григорьеве и Лаухине, которые на заводском катере перевозили ельчан и их имущество из затопленных домов.
Еще раньше, в 1959 году газета Елецкого района «За коммунизм» рассказала о подвиге заведующей Голиковским медпунктом Екатерины Кирьяновой. Во время паводка у жителя слободы Задонье случился гнойный аппендицит. Дорогу к Ельцу перекрыла разлившаяся Сосна, а к Задонску — Дон. И связи никакой. Екатерина Кирьянова на утлой лодченке по разлитому Дону добиралась до села Скорняково, связывалась по телефону с больницей в Донском и договорилась о срочной операции. Затем она на подводе привезла больного к Дону переправила его в Донское, где мужчину и спасли.
В 1960-м году в тех же краях во время паводка жители Донского пришли на помощь почтальону. Он переезжал вброд речку Студенец, и резко прибывавшая вода перевернула его сани. Это увидели жители Донского Горбунов и Воеводин, и спасли не только самого возницу но и всю корреспонденцию, уже было поплывшую по реке.
Река Воронеж чудила не меньше Дона и Сосны
Река Воронеж в районе Липецка тоже не отличалась спокойным нравом. В историю вошли два крупных паводка XX века — 1970 и 1979 годов. Фото тех событий достаточно много в Сети.
А вот, что можно прочесть о паводке 1970 года в газете «Ленинец»: Воронеж размыл трамвайные пути и возникли перебой в движении до Сокола. Река вышла на улицу Студеновскую, в районе остановки «Арктическая». Дома на Ниженке затопило по крыши, и люди на лодках плавали до школы №9.
Заметка с фото рассказывала и о других районах, где бушевала стихия, в том числе и о Ельце, где людей вертолеты снимали с крыш.
Бывали серьезными паводки в Липецке и в XXI веке. Все мы помним половодье 2013 года на Ниженке, когда ручей Студеный затопил огороды, дворы и дома.
В мае 2010-го после ливня с грозой вышла из берегов безобидная Липовка. Впервые с 1965 года.
На улицах Большие Ключи, Нижняя Логовая, затопило дома. Их жильцы спасались на крышах. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС Липецка из одного залитого водой дома спасли грудную девочку. Ребенок был заблокирован в доме вместе с бабушкой и отцом. Спасатели на лодке добрались до дома, вызволили семью о доставил к сухому участку, где их ждала мама девочки.
50 человек в тот день разместили в доме ночного пребывания.
На следующий день жители Больших Ключей пришли в кабинет к мэру Гулевскому, требуя обезопасить их от потопов. Именно тогда было принято решение соорудить искусственное русло речки из бетона, с высокими берегами, до самого Комсомольского пруда
До революции Липецк страдал от разливающегося Воронежа постоянно. В нашем видеоприложении «Тот самый Липецк», мы рассказывали о районе Переслановка, который буквально выживал каждый год, борясь с разливом реки.
Фото: А. Дитятева, С. Сайко, Л, Туровского, липецкого краеведческого музея, областного архива, сообщества «Липецк вчера и сегодня», Елецкого форума
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