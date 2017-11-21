Таксист насиловал и убивал пьяных пассажирок

Маньяк действовал в Хакасии 5 лет.

Следствие предъявило 31-летнему жителю Хакасии обвинение в ряде изнасилований и убийств, совершенных на территории региона с 2013 по 2017 год. Об этом сообщает республиканское управление СК России.



- Для совершения преступлений злоумышленник использовал арендованные автомобили, в которые заманивал жертв под предлогом оказания услуг по перевозке пассажиров. При этом он целенаправленно выбирал в качестве жертв лиц женского пола, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что они не смогут оказать ему реального сопротивления, — говорится в сообщении.



Сейчас на счету обвиняемого в общей сложности шесть эпизодов, включая два убийства, совершенные в 2015 и 2017 годах, а также ряд изнасилований и насильственные действия сексуального характера. Одной из его пассажирок весной 2014 года удалось оказать сопротивление и освободиться, отметили в ведомстве. По версии следствия, последней жертвой маньяка стала пропавшая в сентябре 24-летняя жительница Абакана.





