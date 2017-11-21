Общество

сегодня, 12:42

Операторов «треног» накажут за дежурство не по месту приписки

11 2401
#треноги #нарушение ПДД #тендер
4
Операторов «треног» накажут за дежурство не по месту приписки

За водителями будут следить 40 аппаратов.

Администрация ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» объявила сезонный тендер на предоставление услуг по фото и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах региона. За работу операторов мобильных аппаратов «Крис-п» в течение первой половины 2018 года ведомство готово заплатить 11 533 333 рубля.

В эту стоимость войдут услуги по слежению за водителями в течение 41 040 часов, с 9 января по 28 июня. Автомобилистам будет отрадно то, что число треног на дорогах Липецкой области не увеличится — их останется по-прежнему 40. Непогода не должна сказаться на их исправности: рабочий диапазон аппаратуры составляет от 50 градусов мороза до 85 градусов жары. Все зафиксированные нарушения будут через спутниковую связь сразу отправляться на сервер заказчика. Места дислокации треног будут утверждать в ГИБДД. Рабочий день треног будет длиться с 8 утра до 22 часов.

Операторы будут отправляться на дежурства не далее, чем за 50 км от Липецка. В ответственность сопровождающих аппаратуру включили сохранность техники и ее охрану от посягательств третьих лиц. Один оператор может одновременно следить за пятью треногами. Установлен перечень нарушений, за которые контракт могут не оплатить. Например, допущения брака в фотоматериалах по вине исполнителя, дежурство не по месту прописки, нарушение правил работы с комплексом, невыход на смену, функционирование комплекса на месте дислокации менее 5 часов.

Источник финансирования закупки – средства областного бюджета. Определение подрядчика запланировано на 8 декабря. Сейчас аналогичный контракт исполняют сотрудники ЧОП.
11 2401
#треноги #нарушение ПДД #тендер
4

Комментарии (11)

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Гость на этой планете

54 минуты назад
Да они ещё и частники!!! Сейчас пойдут в интернет фотографии машин которые их охраняют. Эх бедолаги. Сочувствую.
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Водитель

сегодня, 14:52
Интересно когда их будут штрафовать за нарушение ГОСТа?! По ГОСТу они обязаны оборудовать знаком фотовидеовиксация. До 22ч вообще чтоли?! Их днём не видно, а в темное время суток спрячут камеру и капец!!!
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Адвокату.

сегодня, 14:50
В Москве их нет, зато на каждом углу стационарные висят. Думаешь водилам легче?
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Витальсон

сегодня, 14:43
Интересно и Ук же узнать законно она там стоит или нет. Силой мысли наверно
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Гусь

сегодня, 14:32
чем больше треног, тем лучше - меньше нарушений
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Адвокат

сегодня, 14:30
Я, честно говоря, не знал, что это частники, думал, что треноги охраняются полицией. Теперь многое стало понятно. И за кое-что с треногами нам ничего не будет... Надо объединяться, мужики! И они сами перестанут работать.
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антон

сегодня, 14:08
ну что вы брешете про спутниковую связь, там стоит 4G модем и все, и радио канал
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Что поделать если есть в Липецке МУ..ДА,,,,КИ

сегодня, 13:55
Это каким надо быть уе..б..ан.ком чтоб самому будучи водителем прятаться на краю дороги и стучать на таких же водителей как ты. Бл. ть это конченные ски которые и мать родную оштрафуют. Я понимаю ДПС они на службе они присягу принимали погоны носят. Но когда стоят обычные сограждане и ловят таких же обычных людей - это мра..зо..тство.... и ска как полицаи в ВОВ.
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закон

сегодня, 13:40
не нарушай, и всё будет окей
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Антисоветчик

сегодня, 13:33
Фраза "через спутниковую связь" это как, у нас что и такая есть?
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