Общество
сегодня, 12:42
Операторов «треног» накажут за дежурство не по месту приписки
11 2401
За водителями будут следить 40 аппаратов.
Администрация ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» объявила сезонный тендер на предоставление услуг по фото и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах региона. За работу операторов мобильных аппаратов «Крис-п» в течение первой половины 2018 года ведомство готово заплатить 11 533 333 рубля.
В эту стоимость войдут услуги по слежению за водителями в течение 41 040 часов, с 9 января по 28 июня. Автомобилистам будет отрадно то, что число треног на дорогах Липецкой области не увеличится — их останется по-прежнему 40. Непогода не должна сказаться на их исправности: рабочий диапазон аппаратуры составляет от 50 градусов мороза до 85 градусов жары. Все зафиксированные нарушения будут через спутниковую связь сразу отправляться на сервер заказчика. Места дислокации треног будут утверждать в ГИБДД. Рабочий день треног будет длиться с 8 утра до 22 часов.
Операторы будут отправляться на дежурства не далее, чем за 50 км от Липецка. В ответственность сопровождающих аппаратуру включили сохранность техники и ее охрану от посягательств третьих лиц. Один оператор может одновременно следить за пятью треногами. Установлен перечень нарушений, за которые контракт могут не оплатить. Например, допущения брака в фотоматериалах по вине исполнителя, дежурство не по месту прописки, нарушение правил работы с комплексом, невыход на смену, функционирование комплекса на месте дислокации менее 5 часов.
Источник финансирования закупки – средства областного бюджета. Определение подрядчика запланировано на 8 декабря. Сейчас аналогичный контракт исполняют сотрудники ЧОП.
В эту стоимость войдут услуги по слежению за водителями в течение 41 040 часов, с 9 января по 28 июня. Автомобилистам будет отрадно то, что число треног на дорогах Липецкой области не увеличится — их останется по-прежнему 40. Непогода не должна сказаться на их исправности: рабочий диапазон аппаратуры составляет от 50 градусов мороза до 85 градусов жары. Все зафиксированные нарушения будут через спутниковую связь сразу отправляться на сервер заказчика. Места дислокации треног будут утверждать в ГИБДД. Рабочий день треног будет длиться с 8 утра до 22 часов.
Операторы будут отправляться на дежурства не далее, чем за 50 км от Липецка. В ответственность сопровождающих аппаратуру включили сохранность техники и ее охрану от посягательств третьих лиц. Один оператор может одновременно следить за пятью треногами. Установлен перечень нарушений, за которые контракт могут не оплатить. Например, допущения брака в фотоматериалах по вине исполнителя, дежурство не по месту прописки, нарушение правил работы с комплексом, невыход на смену, функционирование комплекса на месте дислокации менее 5 часов.
Источник финансирования закупки – средства областного бюджета. Определение подрядчика запланировано на 8 декабря. Сейчас аналогичный контракт исполняют сотрудники ЧОП.
11 2401
Гость на этой планете
Водитель
Адвокату.
Витальсон
Гусь
Адвокат
антон
Что поделать если есть в Липецке МУ..ДА,,,,КИ
закон
Антисоветчик