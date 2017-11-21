Операторов «треног» накажут за дежурство не по месту приписки

За водителями будут следить 40 аппаратов.

Администрация ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» объявила сезонный тендер на предоставление услуг по фото и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах региона. За работу операторов мобильных аппаратов «Крис-п» в течение первой половины 2018 года ведомство готово заплатить 11 533 333 рубля.



В эту стоимость войдут услуги по слежению за водителями в течение 41 040 часов, с 9 января по 28 июня. Автомобилистам будет отрадно то, что число треног на дорогах Липецкой области не увеличится — их останется по-прежнему 40. Непогода не должна сказаться на их исправности: рабочий диапазон аппаратуры составляет от 50 градусов мороза до 85 градусов жары. Все зафиксированные нарушения будут через спутниковую связь сразу отправляться на сервер заказчика. Места дислокации треног будут утверждать в ГИБДД. Рабочий день треног будет длиться с 8 утра до 22 часов.



Операторы будут отправляться на дежурства не далее, чем за 50 км от Липецка. В ответственность сопровождающих аппаратуру включили сохранность техники и ее охрану от посягательств третьих лиц. Один оператор может одновременно следить за пятью треногами. Установлен перечень нарушений, за которые контракт могут не оплатить. Например, допущения брака в фотоматериалах по вине исполнителя, дежурство не по месту прописки, нарушение правил работы с комплексом, невыход на смену, функционирование комплекса на месте дислокации менее 5 часов.



Источник финансирования закупки – средства областного бюджета. Определение подрядчика запланировано на 8 декабря. Сейчас аналогичный контракт исполняют сотрудники ЧОП.