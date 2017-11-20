Налоговики не дали бизнесу заявить убытки на 4 млрд. рублей

245 плательщиков налога на прибыль предприятий в Липецкой области, или 2,8% предприятий-плательщиков этого налога по итогам первого полугодия заявили убытки на 4 млрд. рублей.

Как отмечают в УФНС России по Липецкой области, подобные убыточные предприятия находятся с зоне особого внимания налоговиков. Для того, чтобы снизить число таких организаций, а также суммы заявленного ими убытка, налоговые органы проводят работу по легализации базы по налогу на прибыль. Так, за девять месяцев убытки уменьшены в сумме 1,9 млрд рублей. В отношении 626 налогоплательщиков провели проверку обоснованности декларирования убытков,в результате представлена 241 уточненная декларация с уменьшением убытка в сумме 1,3 млрд рублей и с исчисленной к доплате суммой налога на прибыль организаций в 1,1 млн рублей. По результатам контрольной работы убытки уменьшены на сумму 567 млн рублей и доначислено к уплате в бюджет 2,9 млн рублей налога на прибыль.