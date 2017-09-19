Происшествия
сегодня, 17:25
После торговых центров в Липецке «заминировали» вокзал и несколько гостиниц
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Сообщения о взрывных устройствах продолжают поступать.
В Липецке после крупных торговых центров «Ноябрьский»,«Октябрьский», «Липецк», «Малибу» и «Ревьера», отеля «Меркури» тревога поднята еще в двух отелях - «Люкс» на улице Петра Смородина и «Металлург» на улице Ленина. Кроме того оцеплены ТЦ «Радуга» на Заводской площади и «Квартал» на улице Зои Космодемьянской. Началась эвакуация железнодорожного вокзала, в котором, по сообщению неизвестных, так же заложена бомба.
Напомним, что сообщения о взрывных устройствах в людных местах города начали поступать около 16.30. Первые из них коснулись ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера», затем поиск бомб начали в отеле «Меркури», ТЦ «Ноябрьский» и «Октябрьский». Персонал торговых центров и отеля вывели на улицу на время проверки сообщений кинологическими нарядами.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления «Росгвардии», в городе дежурит взрывотехническая лаборатория, которая будет задействована если служебные собаки подадут знак об опасности. Кроме того, в резерве находится два взрывотехника.
Таким образом, Липецк присоединился к числу крупных городов России, в которых с 10 сентября поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Напомним, что сообщения о взрывных устройствах в людных местах города начали поступать около 16.30. Первые из них коснулись ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера», затем поиск бомб начали в отеле «Меркури», ТЦ «Ноябрьский» и «Октябрьский». Персонал торговых центров и отеля вывели на улицу на время проверки сообщений кинологическими нарядами.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления «Росгвардии», в городе дежурит взрывотехническая лаборатория, которая будет задействована если служебные собаки подадут знак об опасности. Кроме того, в резерве находится два взрывотехника.
Таким образом, Липецк присоединился к числу крупных городов России, в которых с 10 сентября поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
12 4455
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