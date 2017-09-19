Происшествия

сегодня, 17:25

После торговых центров в Липецке «заминировали» вокзал и несколько гостиниц

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#взрывное устройство
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После торговых центров в Липецке «заминировали» вокзал и несколько гостиниц

Сообщения о взрывных устройствах продолжают поступать.

В Липецке после крупных торговых центров «Ноябрьский»,«Октябрьский», «Липецк», «Малибу» и «Ревьера», отеля «Меркури» тревога поднята еще в двух отелях - «Люкс» на улице Петра Смородина и «Металлург» на улице Ленина. Кроме того оцеплены ТЦ «Радуга» на Заводской площади и «Квартал» на улице Зои Космодемьянской. Началась эвакуация железнодорожного вокзала, в котором, по сообщению неизвестных, так же заложена бомба.

Напомним, что сообщения о взрывных устройствах в людных местах города начали поступать около 16.30. Первые из них коснулись ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера», затем поиск бомб начали в отеле «Меркури»,  ТЦ «Ноябрьский» и «Октябрьский». Персонал торговых центров и отеля вывели на улицу на время проверки сообщений кинологическими нарядами.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления «Росгвардии», в городе дежурит взрывотехническая лаборатория, которая будет задействована если служебные собаки подадут знак об опасности. Кроме того, в резерве находится два взрывотехника.

Таким образом, Липецк присоединился к числу крупных городов России, в которых с 10 сентября поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.


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12 4455
#взрывное устройство
5

Комментарии (12)

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Как гость
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Рядовой

15 минут назад
Это специально усилия полицейских реализуют на ложные места. Так как все силы уходят на это. Становится больше лазеек в других "защищённых" местах. Переводят внимание умышленно, отвлекающий манёвр. Спец службы разберутся кому и зачем это надо, они работают!
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Гость

23 минуты назад
А вчера Воронеж и Тамбов минировали
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кино насмотрелся

28 минут назад
а в это время возьмут банк или где нибудь кассу
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Anonymous

28 минут назад
не вздумайте, ЭТО ВИРУС!!!!!!
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Оксана Иванова

34 минуты назад
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Антисоветчик

52 минуты назад
Учения ФСБ. В прошлом году такие же были. ЛГТУ минировали и ещё каккие то учреждения. Просто масштаб был поменьше. А в этом году как-то слишком масштабно...
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Алекс

56 минут назад
Вот и мне кажется что это учения идут.
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Грамотеи

сегодня, 17:59
Ривьера! Меркюр! Кто у вас редактор???
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Ь

сегодня, 17:55
100 проц учения
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гость

сегодня, 17:54
Какой дебил пишет текст статьи? рИвьера а не рЕвьера, ну тупыыыые
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