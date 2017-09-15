В липецкой мэрии - вернисаж

Продолжается проект, направленный на создание единого культурного пространства в Липецке.

В Липецке продолжается реализация проекта «Культура без границ». Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в холле третьего этажа администрации города открылась выставка молодых липецких художников – Сергея Потапова, Сергея Хлопкова, Михаила Кононыхина, Евгения Мелихова, Петра Космакова, Евгения Артемова, Юрия Веселика.

Живописцы представили работы последних лет.

- 22 полотна дышат свежестью впечатлений, полученных на пленерах этого и прошлого лета, зимних зарисовок с натуры, поездок по России, = отмечает пресс-служба департамента культуры. - Знакомые места Липецка и Липецкой области предстают зрителям в новом художественном прочтении: Исакиевский собор подернут легкой дымкой, улицы Ельца и село Бутырка проникнуты духом русской деревни. Наполнены теплом и светом картины «Яблони цветут», «На даче у Сереги», «Медовый воздух», «Иван-чай», «Светлый вечер», «В усадьбе Рахманинова». Художники поделились и своими впечатлениями от поездок в Крым.

«Культура без границ» - проект департамента культуры, направленный на создание единого культурного пространства в Липецке. В рамках него проводятся выездные культурные мероприятия в районах города, развивается сотрудничество с творческими объединениями, предприятиями всех форм собственности. Картины предоставило липецкое отделение Союза художников России.

На следующей неделе в Липецке откроется несколько выставок. 22 сентября в Доме мастера заработает выставка «Старинная фотография» из фондов Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново». С 18 по 24 сентября Липецкая областная детская библиотека проведёт выставку «Морские истории», приуроченную к Всемирному дню моря.

А уже сегодня открывается новая выставка в Липецком областном художественном музее. Липецкий областной художественный музей представляет выставку «Фестнаив-2017», которая является финалом «Международного фестиваля наивного искусства и творчества аутсайдеров». Фестиваль проходит в формате триеннале с 2004 года и является центральным и наиболее значительным событием в мире отечественного наивного искусства. Данный проект быстро завоевало признание среди сотен творчески одаренных людей и тысяч любителей и ценителей изобразительного искусства. Фестиваль включает в себя комплекс мероприятий: выставку в Москве и передвижную экспозицию в городах России и за рубежом, научную конференцию. В 2017 г. в конкурсном отборе приняли участие более 4500 работ 200 художников. В результате, 350 из них были выбраны для экспонирования на выставках.

Как сообщает музей,наивное искусство — это стиль творчества самодеятельных, не получивших профессионального образования художников. Исторические корни наива берут начало в народном художественном творчестве. По способу художественной презентации произведения художников-наивов могут напоминать детские рисунки, которые заставляют улыбаться, фантазировать. Принципиальное отличие работ художников наивного стиля от детского творчества заключается в глубокой сакральности, традиционализме и каноничности. Главным и, пожалуй, единственным значимым критерием, по которому стоит оценивать произведения наивного искусства, является «нравится — не нравится». Если работы того или иного представителя этого направления вам близки и вызывают в вашей душе отклик, если они вам нравятся, то этого вполне достаточно.

Экспозиция включает в себя четыре раздела — четыре темы, которые поднимают художники в своем творчестве. Зачастую источником вдохновения для художников-наивов служат библейские сюжеты, античный миф, сказания и былины. Их вольное прочтение отражено в первом разделе выставки, посвященном истории и литературе. Изображения умиротворенной природы и простого быта содержит следующий раздел под названием «Мир, увиденный ясно». Философские размышления об извечных вопросах: о рождении и смерти, о бытие и небытие, о добре и зле содержат в себе произведения третьего раздела под названием «Надлом». Осмысление самого себя в окружающем мире — вот главная причина, по которой наивный художник начинает творить. Эта тема раскрыта в разделе «Художник».

На выставке представлены работы 48 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Рязани, Липецка, Ялты, Самары, Энгельса, Новокузнецка, Томска, Петрозаводска; Тульской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Кировской областей России, а также из Израиля и Колумбии. Экспозиция включает 71 произведение живописи и графики.

Фото culture48.ru