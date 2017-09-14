Директор липецкого детсада получила крупный штраф из-за «левых» договоров

Выводы УФАС подтвердил суд.

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу на выводы УФАС. С ними оказалась не согласна признанная виновной в административном нарушении директор детсада №22 Липецка. Ранее выводы антимонопольщиков подтвердил Левобережный суд Липецка.



Как указано в материалах областного суда, директор детсада №22 была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ», и была наказана штрафом в 25 000 рублей. Суть нарушения относится к событиям 2016 года.



Год назад департамент образования Липецка выделил детскому саду средства на закупку работ по программе «Доступная среда». Учреждение образование объявило тендер, его выиграло предложение на 702 977 рублей. Но стороны предполагаемого соглашения по обоюдному согласию и без взаимных претензий расторгли договорные обязательства. Тогда директор детсада отдала без торгов три тендера одной и той же фирме. Общая сумма работ составила уже 873 000 рублей. «В связи с тем, что директор ДОУ №22 заключила одну закупку у единственного поставщика на сумму более 400 000 рублей, но оформив ее тремя договорами суммами менее 400 000 рублей каждая, нарушила нормы закона, применив неконкурентный способ определения поставщика», указано в материалах дела.



В жалобе директор просила об отмене постановления и решения судьи, ссылаясь на их незаконность и необоснованность. Но Липецкий областной суд не нашел такого в решениях УФАС и райсуда. Директору детсада придется заплатить штраф в 25 000 рублей.