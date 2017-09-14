Общество

сегодня, 11:05

Директор липецкого детсада получила крупный штраф из-за «левых» договоров

10 2023
#контракт #нарушение #штраф #коррупция
Директор липецкого детсада получила крупный штраф из-за «левых» договоров

Выводы УФАС подтвердил суд.

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу на выводы УФАС. С ними оказалась не согласна признанная виновной в административном нарушении директор детсада №22 Липецка. Ранее выводы антимонопольщиков подтвердил Левобережный суд Липецка.

Как указано в материалах областного суда, директор детсада №22 была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ», и была наказана штрафом в 25 000 рублей. Суть нарушения относится к событиям 2016 года.

Год назад департамент образования Липецка выделил детскому саду средства на закупку работ по программе «Доступная среда». Учреждение образование объявило тендер, его выиграло предложение на 702 977 рублей. Но стороны предполагаемого соглашения по обоюдному согласию и без взаимных претензий расторгли договорные обязательства. Тогда директор детсада отдала без торгов три тендера одной и той же фирме. Общая сумма работ составила уже 873 000 рублей. «В связи с тем, что директор ДОУ №22 заключила одну закупку у единственного поставщика на сумму более 400 000 рублей, но оформив ее тремя договорами суммами менее 400 000 рублей каждая, нарушила нормы закона, применив неконкурентный способ определения поставщика», указано в материалах дела.

В жалобе директор просила об отмене постановления и решения судьи, ссылаясь на их незаконность и необоснованность. Но Липецкий областной суд не нашел такого в решениях УФАС и райсуда. Директору детсада придется заплатить штраф в 25 000 рублей.
10 2023
#контракт #нарушение #штраф #коррупция

Комментарии (10)

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ззз

3 минуты назад
Гость, подписываюсь под каждым словом
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Липецк

34 минуты назад
Зарплаты директора детсада 80 тыс.руб.,а воспитателя 7-9тыс.
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ххх

сегодня, 13:38
Гость , в ДС № 29 тоже самое. Все окна меняются за счет родителей
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Гость

сегодня, 13:31
Когда ж прищемят хвост директору 88-96 детских садов,мало того $ трясёт на окна на линолиум, так ещё и подарки заставляет $ дарить. С%ка
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слон слонов

сегодня, 13:22
Да этих заведующих детских садов надо менять каждый год они уже зажрались на своих купленных местах поэтому и на должности своей начинают чувствовать себя королевами
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Маркус

сегодня, 13:08
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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Нонка

сегодня, 12:26
Это моя любовница , поэтому так мало и дали ;-) !
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Сила страны

сегодня, 11:39
какой нахер директор, эт че ОАО?
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Tt

сегодня, 11:38
Ха-ха, 87 тыщ минус 25 равно 62. Директрисса в плюсе по любому!
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эко

сегодня, 11:37
сожать тварюку надо
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