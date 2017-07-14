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Блогера предлагают наказать 6,5 годами тюрьмы

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#приговор #суд #блогер #Лапшин
Блогера предлагают наказать 6,5 годами тюрьмы

Такой срок озвучило обвинение.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованного в Азербайджане блогера Лапшина. Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы".

- Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима, - цитирует «Российская газета» прокурора.

Предлагаемый срок озвучили в ходе заседания в Бакинском суде по тяжким преступлениям, на котором присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины.

Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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#приговор #суд #блогер #Лапшин

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