В Липецке появились объявления с угрозами

Так свои услуги предлагают строители.

В распоряжение GOROD48 оказался снимок интересного объявления о предоставлении услуг. Возле остановки в 12-м микрорайоне неизвестные рекламируют строительную бригаду. Казалось бы, проза жизни. Если бы не абракадабра вверху листка.



Вместе с описанием широчайшего фронта работ авторы объявлений поместили на нем фразу из языка восточно-романской группы. Как удалось выяснить GOROD48, это — обращение к другим расклейщикам объявлений. Общий смысл фразы - «Если сорвешь, твоей маме будет плохо».



Ранее подобные объявления были замечены в городах России, первые, около двух лет назад - в Москве. Заметим, что угроза, видимо, подействовала на адресатов: у объявления в Липецке уже нет контактных данных, но сам листок остался на месте.