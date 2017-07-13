Общество

сегодня, 10:55

В Липецке появились объявления с угрозами

13 2369
#объявление
В Липецке появились объявления с угрозами

Так свои услуги предлагают строители.

В распоряжение GOROD48 оказался снимок интересного объявления о предоставлении услуг. Возле остановки в 12-м микрорайоне неизвестные рекламируют строительную бригаду. Казалось бы, проза жизни. Если бы не абракадабра вверху листка.

Вместе с описанием широчайшего фронта работ авторы объявлений поместили на нем фразу из языка восточно-романской группы. Как удалось выяснить GOROD48, это — обращение к другим расклейщикам объявлений. Общий смысл фразы - «Если сорвешь, твоей маме будет плохо».

Ранее подобные объявления были замечены в городах России, первые, около двух лет назад - в Москве. Заметим, что угроза, видимо, подействовала на адресатов: у объявления в Липецке уже нет контактных данных, но сам листок остался на месте.
13 2369
#объявление

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рабинович

4 минуты назад
А погромы будут ?
ответить

gorod48 слоупоки

8 минут назад
еще в прошлом году видел такие объявления
ответить

Чавела

18 минут назад
Цыги клеят на старой белой bmw х 5 с номеами 111регион 98
ответить

Джамшут

24 минуты назад
наооборот, там написано что маме будет хорошо, и папе хороше и даже теще Всем будет хорошо и даже маленькой собачке
ответить

Равшан

31 минуту назад
Там написано : я твой мама свой труба шатал
ответить

Александр

42 минуты назад
Это цыгане
ответить

мдаа

44 минуты назад
видел я таких расклейщиков на белом х6 ездят, чурбаны сами другие объявления срывают и свои клеят, причем на каждом столбе. Их видел возле ревьеры
ответить

мочи цыг

сегодня, 11:18
а как детдомовским?
ответить

июль

сегодня, 11:15
ujcnm, Вот и внесли объяснения. Спасибо!
ответить

ujcnm

сегодня, 11:12
Оспади. Это на цыганском (восточно-романском) :)). Цыганская мафия расклейщиков объявлений печатает такие предупреждения для конкурентов. Не нужно создавать городские мифы. Это просто фраза на бумажке от маленькой группы безграмотных людей.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Импортозамещение по-липецки увидит Москва
#импортозамещение #выставка #тендер
Импортозамещение по-липецки увидит Москва

18 минут назад

Общество
Два сельсовета Лебедянского района объединят в один
Два сельсовета Лебедянского района объединят в один

33 минуты назад

Общество
Липецкой семье придется копиться на квартиру почти 6 лет
#жилье #рейтинг #квартира
7
Липецкой семье придется копиться на квартиру почти 6 лет

55 минут назад

Общество
В Липецке появился электробус
#электробус #транспорт
7
В Липецке появился электробус

сегодня, 11:10

Общество
В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма
#конкурс. туризм
В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма

сегодня, 10:25

Общество
Липчане хотят чаще бывать в авиацентре
#экскурсия #авиацентр #предложение
Липчане хотят чаще бывать в авиацентре

сегодня, 10:21

Общество