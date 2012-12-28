У злостного должника по штрафам Госавтоинспекции арестовали «ГАЗель»

На мужчину было заведено 75 исполнительных производств.

В Добровском округе на злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения приставами было заведено 75 исполнительных производств о взыскании более 65 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, во время совместного рейда с сотрудниками ГАИ была остановлена и арестована «Газель», принадлежащая должнику. Чтобы не лишиться автомобиля, мужчина на следующий день полностью погасил задолженность.