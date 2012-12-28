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Происшествия
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21 минуту назад
У злостного должника по штрафам Госавтоинспекции арестовали «ГАЗель»
На мужчину было заведено 75 исполнительных производств.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, во время совместного рейда с сотрудниками ГАИ была остановлена и арестована «Газель», принадлежащая должнику. Чтобы не лишиться автомобиля, мужчина на следующий день полностью погасил задолженность.
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