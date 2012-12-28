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вчера, 20:07
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Начали новую серию? «Липецк» потерпел 37-е поражение в чемпионате

В повторной игре белгородская команда раскатала нашу.

Было наивно полагать, что у липецких хоккеистов начнётся новая жизнь после того, как они прервали рекордную серию из 36 поражений (!) со старта НМХЛ. В повторной игре с «Белгородом» всё вновь встало на свои места, а «Липецк» потерпел 37-е поражение в чемпионате – 7:4.

Напомним, что формально хозяевами площадки считались белгородские хоккеисты, матч был перенесён в «Звездный» из-за сложной обстановки в соседнем городе. Обе команды относятся к аутсайдерам: наши в самом низу, белгородцы – на предпоследней строчке, поэтому матч изобиловал ошибками в обороне и голами.

Липчанам не помогло даже то, что на исходе 2-й минуты Илья Кравцов реализовал первое в этом матче большинство и выел нашу команду вперёд – 1:0. Белгородцы уже через пару минут (!!!) переломили ход игры, забросив две шайбы, после чего вратарь Егор Логвин уступил место Тимуру Аглееву, но и он недолго оставался «сухим», пропустив на 8-й минуте в тот момент, когда «Липецк» играл … в большинстве.

В начала второго периода в липецких воротах побывали ещё две шайбы, и результат был уже предопределён – 5:1.

После этого всё сложилось по классике: соперник немного расслабился, уверовав в победу, у липчане приободрились. На второй период команды ушли при счёте 6:3 в пользу белгородцев, шайбы у нас забросили Матвей Иванов и вновь Кравцов, а на 46-й секунде заключительного отрезка Артём Юртаев приблизил «Липецк» на сравнительно опасное расстояние – 6:4. Но навязать дальнейшую борьбу наши мастера клюшки и шайбы не сумели.

8 и 9 марта липчане играют в Мичуринске с молодёжным составом «Тамбова», после чего останутся по два матча дома с «Тверичами-СШОР» и «Рязанью-ВДВ».
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Сам себе
вчера, 23:55
После прошлого позорного выигрыша в 36 игре сезона, перестал следить за рекордами команды.
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Рома
вчера, 22:51
Позор, расформировать команду, и набрать новую, с новым тренером! 37!!! Поражений, позорище!!!
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Так то
вчера, 22:59
У Сан Хосе Шаркс в НХЛ было 71!!! поражение за сезон.
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дилетант
вчера, 22:43
если Белгород раскатал нашу команду, значит ли это что сборная СССР раскатала сборную Канады в первом матче Суперсерии 72?
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Ха
вчера, 22:38
Да что вы к ним пристали???? Как могут, так и играют! Вам только праздники подавай, наступит момент и будут радовать победами. Принимайте такими как есть.
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Вадик танкист
вчера, 22:27
Когда за этот позор тренеров уволят?
Ответить
В Липецке
вчера, 22:20
Спорта уже тридцать лет нет
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Ваш тренер
вчера, 21:46
Да.. При этом руководстве, спорта в области совсем не стало.
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Гость48
вчера, 21:20
Дааа, в Липецке спорта нет, совсем!
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омсквич
вчера, 20:54
Даже пробивать дно не могут нормально. Всю статистику 1 победой испортили
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Жестко
вчера, 20:49
взыскать потраченные на них деньги и распустить,чтоб не позорили жемчужину.
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Дело в том
вчера, 22:21
То что на них тратили, этт не деньги. Это слезы.
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Игорь
вчера, 22:17
А что такое жемчужина и где она
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