Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Для тушения пожара было приостановлено электроснабжение части потребителей района Опытной станции
Спорт
399
вчера, 20:07
13
Начали новую серию? «Липецк» потерпел 37-е поражение в чемпионате
В повторной игре белгородская команда раскатала нашу.
Напомним, что формально хозяевами площадки считались белгородские хоккеисты, матч был перенесён в «Звездный» из-за сложной обстановки в соседнем городе. Обе команды относятся к аутсайдерам: наши в самом низу, белгородцы – на предпоследней строчке, поэтому матч изобиловал ошибками в обороне и голами.
Липчанам не помогло даже то, что на исходе 2-й минуты Илья Кравцов реализовал первое в этом матче большинство и выел нашу команду вперёд – 1:0. Белгородцы уже через пару минут (!!!) переломили ход игры, забросив две шайбы, после чего вратарь Егор Логвин уступил место Тимуру Аглееву, но и он недолго оставался «сухим», пропустив на 8-й минуте в тот момент, когда «Липецк» играл … в большинстве.
В начала второго периода в липецких воротах побывали ещё две шайбы, и результат был уже предопределён – 5:1.
После этого всё сложилось по классике: соперник немного расслабился, уверовав в победу, у липчане приободрились. На второй период команды ушли при счёте 6:3 в пользу белгородцев, шайбы у нас забросили Матвей Иванов и вновь Кравцов, а на 46-й секунде заключительного отрезка Артём Юртаев приблизил «Липецк» на сравнительно опасное расстояние – 6:4. Но навязать дальнейшую борьбу наши мастера клюшки и шайбы не сумели.
8 и 9 марта липчане играют в Мичуринске с молодёжным составом «Тамбова», после чего останутся по два матча дома с «Тверичами-СШОР» и «Рязанью-ВДВ».
3
0
1
0
1
Комментарии (13)