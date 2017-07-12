Липчан научат русской народной командной игре

Всех желающих зовут играть в беговую лапту.

Завтра сотрудники регионального управления молодежной политики и Центра развития добровольчества приглашают всех желающих на открытую тренировку по беговой лапте, которая состоится в 20:00 на базе стадиона ЛГТУ.



Вступать в ряды ценителей народных видов спорта липчан призывают в рамках проекта "Здоровый регион". Беговая лапта - это русская народная командная игра с мячом и битой (лаптой).