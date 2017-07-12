Общество

41 минуту назад

Липчан научат русской народной командной игре

1 91
#лапта #игра
Липчан научат русской народной командной игре

Всех желающих зовут играть в беговую лапту.

Завтра сотрудники регионального управления молодежной политики и Центра развития добровольчества приглашают всех желающих на открытую тренировку по беговой лапте, которая состоится в 20:00 на базе стадиона ЛГТУ.

Вступать в ряды ценителей народных видов спорта липчан призывают в рамках проекта "Здоровый регион".  Беговая лапта - это русская народная командная игра с мячом и битой (лаптой). 
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#лапта #игра

Комментарии (1)

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Tinka

14 минут назад
Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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