Общество

57 минут назад

Новая группа появится в детском садике №5

483
#детский сад #ремонт #тендер
Новая группа появится в детском садике №5

Перемены ждут ДОУ №5.

Департамент образования администрации Липецка объявил тендер на капитальный ремонт подведомственного учреждения. Перемены ждут ДОУ №5. Там планируют открыть дополнительную группу.

Обновленную группу планирует принять первый корпус детсада на улице Сельскохозяйственная, 12. В отремонтированном помещении разместят специальную логопедическую группу, там смогут заниматься и готовиться к учебе 16 дошколят. Как сообщила GOROD48 заведующая ДОУ №5 Татьяна Неклюдова, ввод помещения в эксплуатацию планируется уже в сентябре. Это вполне реальные сроки, так как длительность капремонта установили в 30 дней с момента заключения контракта.

Электронный аукцион на право выполнить ремонт в детском саду запланирован на 17 июля. Услуги оценили в 437 392 рубля. Ремонт оплатят из бюджета Липецка.
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#детский сад #ремонт #тендер

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