Происшествия

15 минут назад

Две бутылки водки обойдутся 360 часами жизни

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#грабеж #приговор
Две бутылки водки обойдутся 360 часами жизни

Женщине придется отработать грабеж.

Лебедянский районный суд Липецкой области вынес приговор местной жительнице. Женщину привлекли к ответственности за грабеж.

Как указано в документах суда, местная жительница ограбила магазин в Лебедяни. Выбор злоумышленницы пал на спиртное. Женщина схватила с прилавка две бутылки водки и покинула торговую точку, несмотря на протест сотрудников минимаркета. Происшествие было квалифицировано как грабеж.

В суде женщина свою вину признала. При определении меры наказания это было учтено.

Суд признал женщину виновной в грабеже и приговор ее к 360 часам обязательных работ.
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#грабеж #приговор

Комментарии (1)

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Ollle

3 минуты назад
Жизнь человека дороже всего. Если бы женщина не опохмелилась вовремя, она бы умерла. Надо обращаться в в Европейский суд по правам человека, пусть он защитит права страждущих. Либерастия и прочие шобла друзей навального, помогите этой милой женщине написать жалобу в ЕСПЧ на произвол российской судебной системе.
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