Две бутылки водки обойдутся 360 часами жизни

Женщине придется отработать грабеж.

Лебедянский районный суд Липецкой области вынес приговор местной жительнице. Женщину привлекли к ответственности за грабеж.



Как указано в документах суда, местная жительница ограбила магазин в Лебедяни. Выбор злоумышленницы пал на спиртное. Женщина схватила с прилавка две бутылки водки и покинула торговую точку, несмотря на протест сотрудников минимаркета. Происшествие было квалифицировано как грабеж.



В суде женщина свою вину признала. При определении меры наказания это было учтено.



Суд признал женщину виновной в грабеже и приговор ее к 360 часам обязательных работ.