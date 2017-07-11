Происшествия

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Полицейские задержали виновника смертельной аварии на проспекте Победы

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#авария #ДТП
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Полицейские задержали виновника смертельной аварии на проспекте Победы
В конце июня на проспекте Победы неустановленный водитель автомобиля "Дэу-Нексиа "врезался в световую опору. В результате аварии погибла пассажирка машины, а водитель скрылся с места происшествия. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 30-летний водитель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По данному факту отделом Следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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#авария #ДТП
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