Дню города посвятят гуляние «Цвети, мой город - город лип!»

Вечером 16 июля будут праздновать на площади Клименкова.

16 июля на площади Городского Дворца культуры (площадь Клименкова) состоится праздничное народное гуляние ко Дню Города «Цвети, мой город - город лип!».



В 18-00 начнётся детская игровая программа «Игры детские, игры молодецкие» (конкурсы, викторины, эстафеты с детьми младшего и среднего возраста), будет выступать народный духовой оркестр Городского дворца культуры.



В 19-00 начеётся праздничный концерт «Славим город родной!» (с участием коллективов художественной самодеятельности и приглашенных артистов).



В 21-00 стартует танцевально-развлекательная программа для молодежи.



В 22-00 состоится праздничный салют.