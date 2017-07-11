Культура

38 минут назад

Дню города посвятят гуляние «Цвети, мой город - город лип!»

132
#День города #праздник
Дню города посвятят гуляние «Цвети, мой город - город лип!»

Вечером 16 июля будут праздновать на площади Клименкова.

16 июля на площади Городского Дворца культуры (площадь Клименкова) состоится праздничное народное гуляние ко Дню Города «Цвети, мой город - город лип!».

В 18-00 начнётся  детская игровая программа «Игры детские, игры молодецкие» (конкурсы, викторины, эстафеты с детьми младшего и среднего возраста), будет выступать  народный духовой оркестр Городского дворца культуры. 

В 19-00 начеётся праздничный концерт «Славим город родной!» (с участием  коллективов художественной самодеятельности и приглашенных артистов). 

В 21-00 стартует  танцевально-развлекательная программа для молодежи.

В 22-00 состоится праздничный салют.

132
#День города #праздник

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Точка зрения»: Сергей Иванов отвечает на вопросы липчан
#Сергей Иванов #Точка зрения
«Точка зрения»: Сергей Иванов отвечает на вопросы липчан

49 минут назад

Общество
В Липецке садовое товарищество заваливают мусором
#свалки
5
В Липецке садовое товарищество заваливают мусором

сегодня, 14:51

Общество
По «футбольному делу» в липецком суде допросят 200 членов региональной федерации
По «футбольному делу» в липецком суде допросят 200 членов региональной федерации

сегодня, 14:43

Общество
Под Липецком откроется новая база отдыха
#база отдыха #строительство #тендер
9
Под Липецком откроется новая база отдыха

сегодня, 14:35

Общество
На берегу Мытыры навели порядок
#экология
3
На берегу Мытыры навели порядок

сегодня, 14:27

Общество
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя
#назначения
8
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

сегодня, 14:21

Общество