В Липецкой области пройдет международная акция «Зеленая волна»

Все желающие могут принять участие в мероприятиях акции.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Липецкой области, по инициативе ряда детских, молодежных, студенческих и ветеранских организаций Международный Оргкомитет «Комсомолу 100» и Центральный Совет Общероссийской организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - Моё Отечество» приняли решение о проведении в 2017-2018 годах Международной комсомольской акции «Зеленая волна».

Основное ее содержание – организация и проведение субботников, иных мероприятий с целью увековечения памяти о трудовых и ратных делах молодежи, их вкладе в становление государства, а также улучшение благоустройства и озеленение памятных комсомольских и пионерских объектов, санитарная очистка существующих парков, скверов, природоохранных зон, создание новых посадок, оказание необходимой помощи ветеранам. Особое внимание будет уделено закладке аллей, парков, скверов, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и др.

Все неравнодушные граждане и организации могут принять участие в мероприятиях акции, оказать поддержку реализуемому проекту.