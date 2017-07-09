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Российские ученые создали альтернативу Photoshop

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Российские ученые создали альтернативу Photoshop

Специалисты из Перми создали новую программу для обработки фото

В Перми местные программисты смогли создать новейший графический редактор. Потенциально программа может затмить собой даже Photoshop, - сообщает Life.

Конкурирующее приложение получило название AliveColors. Сейчас сервис находится на стадии альфа-тестирования. На этапе тестов приложение демонстрирует отличные результаты. Окончательная версия программы будет доступна осенью.

Редактор фото будет предназначен как для профессионалов, так и обычных пользователей. С его помощью можно будет обрабатывать и ретушировать фотоснимки, создавать векторные фигуры, фильтры и эффекты. Программисты также обещали представить мобильную версию приложения AliveColors.

Софт будет доступен в двух модификациях: Home и Buisness. Первую версию рекомендуют использовать пользователям-не-коммерсантам. Вторая вариация подойдет для бизнесменов, которые преследуют коммерческие цели. Эта модификация будет платной.
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