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сегодня, 16:51
Российские ученые создали альтернативу Photoshop
Специалисты из Перми создали новую программу для обработки фото
В Перми местные программисты смогли создать новейший графический редактор. Потенциально программа может затмить собой даже Photoshop, - сообщает Life.
Конкурирующее приложение получило название AliveColors. Сейчас сервис находится на стадии альфа-тестирования. На этапе тестов приложение демонстрирует отличные результаты. Окончательная версия программы будет доступна осенью.
Редактор фото будет предназначен как для профессионалов, так и обычных пользователей. С его помощью можно будет обрабатывать и ретушировать фотоснимки, создавать векторные фигуры, фильтры и эффекты. Программисты также обещали представить мобильную версию приложения AliveColors.
Софт будет доступен в двух модификациях: Home и Buisness. Первую версию рекомендуют использовать пользователям-не-коммерсантам. Вторая вариация подойдет для бизнесменов, которые преследуют коммерческие цели. Эта модификация будет платной.
Конкурирующее приложение получило название AliveColors. Сейчас сервис находится на стадии альфа-тестирования. На этапе тестов приложение демонстрирует отличные результаты. Окончательная версия программы будет доступна осенью.
Редактор фото будет предназначен как для профессионалов, так и обычных пользователей. С его помощью можно будет обрабатывать и ретушировать фотоснимки, создавать векторные фигуры, фильтры и эффекты. Программисты также обещали представить мобильную версию приложения AliveColors.
Софт будет доступен в двух модификациях: Home и Buisness. Первую версию рекомендуют использовать пользователям-не-коммерсантам. Вторая вариация подойдет для бизнесменов, которые преследуют коммерческие цели. Эта модификация будет платной.