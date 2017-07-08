Общество

сегодня, 16:35

В Липецке порхают на конях

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#кони #конный спорт
В Липецке порхают на конях

На Соколе проходит чемпионат Липецкой области по волтижировке среди детей.

Вольтижировка в переводе с французского означает – «порхание». Действительно поражает с какой лёгкостью спортсмены на коне, в движении, выполняют сложные упражнения.

Чтобы достичь такого уровня надо много и упорно тренироваться.

Юным участникам областного чемпионата по вольтижировке ещё только предстоит пройти этот путь. Но судя по тому, с каким энтузиазмом они занимаются конным спортом уровень их мастерства будет быстро расти. А пока на базе конно-спортивного клуба " Кони-Л" они показывают то, что умеют.

Сегодня ребята выполняли обязательную программу, а завтра покажут произвольную, с элементами импровизации и в музыкальном сопровождении.

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#кони #конный спорт

Комментарии (1)

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хх

34 минуты назад
Лошади замученные. Был бы жеребец кто бы порхал.
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