В Липецке порхают на конях

На Соколе проходит чемпионат Липецкой области по волтижировке среди детей.

Вольтижировка в переводе с французского означает – «порхание». Действительно поражает с какой лёгкостью спортсмены на коне, в движении, выполняют сложные упражнения.

Чтобы достичь такого уровня надо много и упорно тренироваться.

Юным участникам областного чемпионата по вольтижировке ещё только предстоит пройти этот путь. Но судя по тому, с каким энтузиазмом они занимаются конным спортом уровень их мастерства будет быстро расти. А пока на базе конно-спортивного клуба " Кони-Л" они показывают то, что умеют.

Сегодня ребята выполняли обязательную программу, а завтра покажут произвольную, с элементами импровизации и в музыкальном сопровождении.