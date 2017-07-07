Посол России в Тунисе прислал липчанам благодарность

Посол также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Посольством России в Тунисе и Липецкой областью.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Тунисской Республике Сергей Николаев прислал благодарственное письмо в адрес главы администрации Липецкой области Олега Королева за "содействие и организацию выступления ансамбля народного танца "Раздолье" им. В.С. Шелякина".

Ещё в начале мая ансамбль по приглашению мэра города Тунис участвовал в мероприятиях по случаю завершения реставрации построенного в 1902 году муниципального театра тунисской столицы.

Яркую и зажигательную программу ансамбля, представляющую фольклорные танцы и песни России, восторженно встретила полуторатысячная аудитория театра, в том числе, представители политической и культурной элиты Туниса, дипломатического корпуса, российского посольства, тунисские выпускники советских и российских ВУЗов, наши соотечественники, преподаватели и студенты Высшего института языков Карфагенского университета, ученики балетной школы им. С. Дягилева при Российском центре науки и культуры.Выступление россиян получило высокую оценку присутствовавшего на нем мэра г. Туниса Сейфаллы Ласрама, теплые отзывы в местных СМИ, было показано по тунисскому телевидению.Благодарственные слова были также направлены в адрес директора директора Областного центра культуры, народного творчества и кино А.М. Чуносова, главного балетмейстера ансамбля, заслуженного работника культуры РФ В.И. Бессонова, художественного руководителя А.А. Волошиной, певице Н.А. Леоновой и всем артистам "Раздолья".В своем письме посол также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Посольством России в Тунисе и Липецкой областью не только в культурной, но и в других сферах, представляющих взаимный интерес.Фото kultura48.ru