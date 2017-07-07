В Липецке снимут фильм про свиней-йоркширов

Регион готовится ко Дню животновода.

Управление сельского хозяйства Липецкой области провело тендер на услуги по организацию регионального праздника «День животновода». Труд специалистов оценили в 2,1 млн рублей. В ходе торгов цена госзакупки не снизилась ни на рубль.



Главная задача подрядчика — устроить тематическую выставку в канун праздника. Животные экспозиции пройдут предварительный отбор. Так, нужны телочки и бычки элит-класса в возрасте до 18 до 20 месяцев, соответственно, бельгийские кролики и французские бараны, куры-молодки и другие. Кроме того, исполнитель обязан актуализировать фильм о племенном поголовье свиней пород йоркшир, ландрас, дюрок.



Общая выставочная площадь составит порядка 20 000 квадратных метров. Праздник состоится во второй половине августа.