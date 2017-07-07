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В Липецке снимут фильм про свиней-йоркширов

4 330
#выставка #тендер
В Липецке снимут фильм про свиней-йоркширов

Регион готовится ко Дню животновода.

Управление сельского хозяйства Липецкой области провело тендер на услуги по организацию регионального праздника «День животновода». Труд специалистов оценили в 2,1 млн рублей. В ходе торгов цена госзакупки не снизилась ни на рубль.

Главная задача подрядчика — устроить тематическую выставку в канун праздника. Животные экспозиции пройдут предварительный отбор. Так, нужны телочки и бычки элит-класса в возрасте до 18 до 20 месяцев, соответственно, бельгийские кролики и французские бараны, куры-молодки и другие. Кроме того, исполнитель обязан актуализировать фильм о племенном поголовье свиней пород йоркшир, ландрас, дюрок.

Общая выставочная площадь составит порядка 20 000 квадратных метров. Праздник состоится во второй половине августа.
4 330
#выставка #тендер

Комментарии (4)

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WAX

26 минут назад
Про чиновников чтоля....
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Налогоплательщик

35 минут назад
Это усмановчтоль в Липецк приехал?
ответить

Боцман

35 минут назад
Чушка харам блеять!
ответить

кролики и Удавы

43 минуты назад
их гипноз наш страх
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