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Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей

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Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн. 

Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше. 

Омельчук отметила, что если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.

— Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов, — сообщила Омельчук.

По данным проведенного НИУ ВШЭ исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают 21% россиян. 

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Комментарии (2)

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Боцман

31 минуту назад
А если расстреливать пенсионеров и и вааще пенсию платить не надо.
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WAX

сегодня, 10:57
Ну вот этих экономистов к станку и до 65 пусть поработают.
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