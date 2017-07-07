Происшествия

вчера, 15:43

Липчанин пинком убил мочившегося в подъезде пьяного мужчину

170 13425
#убийство
9
Липчанин пинком убил мочившегося в подъезде пьяного мужчину

Следствие по делу может принести неожиданный исход.

В ночь на 5 июля житель одного из домов по улице Энергостроителей (поселок Матырский) случайно убил пьяного мужчину, который решил помочится под двери его квартиры. 

Как стало известно GOROD48, пьяная компания не давала спать целому подъезду. Терпение одного из жильцов, 42-летнего мужчины, кончилось, когда один из пьяных решил справить малую нужду под его дверями. Хозяин квартиры отвесил пинка мочившемуся мужчине. Тот потерял равновесие и упал на лестницу. Удар затылком о бетонную ступеньку оказался роковым.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111-й Уголовного кодекса РФ, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.       

Впрочем, не факт, что уголовное дело дойдет до суда именно с этой квалификацией - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. После того, как будут собраны все экспертизы и отобраны пояснения очевидцев, действиям горожанина, у которого сорвало крышу от действий пьяницы, будет дана окончательная оценка. И, вполне возможно, мужчина пойдет под суд по иной статье Уголовного кодекса, наказание по которой не будет сопровождаться реальным лишением свободы.


Фото: Vologdapost.ru
170 13425
#убийство
9

Комментарии (170)

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Борис Согдиев

19 минут назад
Жалко мужика ,который ударил. И не в суде дело.
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возмездие неотвратимо

сегодня, 01:40
пока бухали и не давали людям жить ,люди их прокляли и были услышаны
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121

сегодня, 01:37
далай лама благословляет ногой
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пути господни

сегодня, 01:34
Законопослушный гражданин, не доброе а богоугодное
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счет открыт

сегодня, 01:33
так дело пойдет , к утру все подъезды будут бухими трупами завалены.
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Ппс

сегодня, 01:20
Правильно сделал,каждая мразь будет кутить в подьезде не давать покоя жильцам,да ещё нужду стравлять под дверью,таких и надо долбить шакалов,меньше будет на одного подонка,таким туда дорога!
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Законопослушный гражданин

сегодня, 00:16
Мужик сделал доброе дело. За что судить???
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28

сегодня, 00:09
Любого кто посягнул на мою частную собственность, а уж тем более мою и близких жизнь - можно и нужно валить, и не зависит, собака это или человек. Да и какой он человек, если мочится в подъезде.
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Сталин

вчера, 23:59
Правильно сделал, если к таким животным относиться гуманно то общество будет дальше загнивать, давно пора отделить этих недолюдей от нормальных граждан
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однако

вчера, 23:55
бухать по подъездам стало опасно
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