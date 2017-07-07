Липчанин пинком убил мочившегося в подъезде пьяного мужчину

Следствие по делу может принести неожиданный исход.

В ночь на 5 июля житель одного из домов по улице Энергостроителей (поселок Матырский) случайно убил пьяного мужчину, который решил помочится под двери его квартиры.



Как стало известно GOROD48, пьяная компания не давала спать целому подъезду. Терпение одного из жильцов, 42-летнего мужчины, кончилось, когда один из пьяных решил справить малую нужду под его дверями. Хозяин квартиры отвесил пинка мочившемуся мужчине. Тот потерял равновесие и упал на лестницу. Удар затылком о бетонную ступеньку оказался роковым.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111-й Уголовного кодекса РФ, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.



Впрочем, не факт, что уголовное дело дойдет до суда именно с этой квалификацией - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. После того, как будут собраны все экспертизы и отобраны пояснения очевидцев, действиям горожанина, у которого сорвало крышу от действий пьяницы, будет дана окончательная оценка. И, вполне возможно, мужчина пойдет под суд по иной статье Уголовного кодекса, наказание по которой не будет сопровождаться реальным лишением свободы.





Фото: Vologdapost.ru

