13 минут назад
В Тербунах уничтожили контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»
Прокуратура Тербунского района провела проверку федерального законодательства о товарных знаках и защите прав потребителей в магазине «Твой стиль» в селе Тербуны.
Установлено, что в магазине осуществлялась продажа контрафактной одежды, маркированной товарными знаками «Adidas», «Nike», «Reebok», не соответствующей оригинальной продукции, выпускаемой указанными компаниями.
Между тем, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, использование товарного знака возможно исключительно при согласии правообладателя на товарный знак, а реализация продукции - при предоставлении покупателям достоверной и полной информации о ее производителе.
В связи с нарушением требования закона прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).
По результатам рассмотрения административного дела виновный привлечен к административной ответственности, а контрафактный товар уничтожен, сообщает прокуратура области.
Гость48
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А в Липецке мэр контрофактный
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