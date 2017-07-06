Общество

13 минут назад

В Тербунах уничтожили контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»

4 62
#контрафакт
В Тербунах уничтожили контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»

Прокуратура Тербунского района провела проверку федерального законодательства о товарных знаках и защите прав потребителей в магазине «Твой стиль» в селе Тербуны.

Установлено, что в магазине осуществлялась продажа контрафактной  одежды, маркированной товарными знаками «Adidas», «Nike», «Reebok», не соответствующей оригинальной продукции, выпускаемой указанными компаниями.

Между тем, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, использование товарного знака возможно исключительно при согласии правообладателя на товарный знак, а реализация продукции - при  предоставлении покупателям достоверной и полной информации о ее производителе.

В связи с нарушением требования закона прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

По результатам рассмотрения административного дела виновный привлечен к административной ответственности, а контрафактный товар уничтожен, сообщает прокуратура области.
4 62
#контрафакт

Комментарии (4)

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Гость48

5 минут назад
Лучше бы отдали в детский дом
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А в Липецке мэр контрофактный

5 минут назад
И что с ним теперь делать ?
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А в Липецке мэр контрофактный

6 минут назад
Ичто с ним теперь делать?
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Свист

6 минут назад
Ой,ой сколько добра перевели
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