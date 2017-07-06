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Более девяти десятых жилфонда Липецкой области — в собственности граждан

177
#жилье
Более девяти десятых жилфонда Липецкой области — в собственности граждан

33 815,6 тыс. кв. метров составлял жилищный год Липецкой области на конец 2016-начало 2017 года. За год он увеличился на 935,8 тыс. кв. метров.

Доля государственного жилищного фонда составила 155,2 тыс. кв. метров — всего на 0,2 тыс. кв. метров больше, чем годом ранее, отмечается в официальной статистике Липецкстата. На муниципальный жилищный фонд пришлось 1519,1 тыс. кв. метров, тогда как год назад он составлял 1571,9 тыс. кв. метров. Основная часть жилищного фонда в Липецкой области является частной — 32 124,3 тыс. кв. метров: из них 31 870,1 тыс. кв. метров находятся в собственности граждан.

При том, если государственный и муниципальный жилищный фонд региона с конца 2005 года уменьшался (первый — с 262,4 тыс. кв. метров до 155,2 тыс., второй — с 4 160,9 тыс. до 1519,1 тыс.), то жилье в собственности граждан ежегодно увеличивалось: с 22 192,8 тыс. до 31 870,1 тыс. за 11 лет. 

177
#жилье

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