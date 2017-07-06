Студеновский карьер станет спортивно-туристической площадкой

В 2021 году планируется разработка проекта комплексного благоустройства территории рекреационного значения «Студеный лог».

Ещё в начале марта мы рассказали о том, что липчане просят навести порядок в Студеновском карьере и обустроить там зону рекреации. Липчане просили в соцсетях поддержать проект по расчистке Студёновского карьера от мусора и созданию в нем "Байк-парка" для катаний на горных велосипедах и других видов спорта.

- Это замечательное место, по которому многие так любят бегать и гонять на велосипеде, гибнет от гигантских несанкционированных свалок, - рассказала одна из авторов идеи Татьяна Анучина. - Давайте объединимся и попытаемся сделать что-то для всех! И, безусловно, отдав свой голос за расчистку от мусора и преобразование Студёновского карьера в "Байк-парк", прежде всего каждый сделает это для себя!

Как рассказал GOROD48 автор инициативы Алексей Анучин, сейчас маунтинбайк (горный велосипед) переживает второй пик популярности в Липецке. Первый пришёлся на начало 2000-х. Вот уже два года Алексей с единомышленниками пытается обустроить Студёновский карьер для езды и отдыха. Велосипедисты сами прокладывают там трассы, окашивая траву и прорубая дорожки лопатами. Но все усилия сходят на нет, когда в карьеру подъезжают машины и сваливают туда мусор. Оказывается, в Студеновском карьере даже проводятся межрегиональные соревнования «Маунтинбайк. Кросс-кантри». На старт выходят около сотни липецких спортсменов. Инициативу просили поддержать на «Портале неравнодушных».

- В десяти минутах езды на автомобиле от областной администрации есть очень интересное и красивое место – Студёновский карьер, - говорилось в петиции. - Добыча полезных ископаемых здесь уже давно не ведется, а земля отошла в ведомство города. Несмотря на то, что природа карьера сформировалась под влиянием сугубо антропогенного фактора, на данный момент здесь образован уникальный ландшафт, не имеющий аналогов в пределах городских границ. Многие сравнивают его с известным областным заповедником «Галичья гора». Исключительность Студёновского карьера еще и в том, что он обладает отличным рельефом для занятий велоспортом, в частности «маунтинбайком» (горным велосипедом), здесь находится велосипедная трасса, на которой проводятся тренировки и межрегиональные соревнования по «кросс-кантри» (олимпийская дисциплина в велоспорте). Кроме того, в карьере проходят любительские тренировки по треккингу, бегу, мотоспорту, сноуборду и горным лыжам. Однако, экологическая ситуация, которая на сегодняшний день складывается в этом уникальном месте, все больше и больше принимает масштабы катастрофы. Со всего города сюда незаконно свозят мусор. Строительными и бытовыми отходами засыпают велосипедную трассу, незаконная свалка разрастается как внутри карьера, так и на его склонах. Место, которое могло бы стать городской достопримечательностью постепенно приобретает вид огромной помойки.

Авторы инициативы предложили преобразовать Студёновский карьер в особую рекреационную зону с дальнейшим развитием в ней велосипедного спорта и организацией велосипедного парка, продвижением и пропагандой иных видов спорта – треккинга, бега, сноуборда, лыжного спорта, мотокросса; расчистить несанкционированную свалку мусора в пределах Студёновского карьера и принять меры для предотвращения повторного его ввоза.

И их услышали. В управлении физической культуры и спорта Липецкой области прошло совещание - обсуждение гражданской инициативы о преобразовании Студеновского карьера в рекреационную зону для занятия физической культурой и спортом.

Как сообщает управление физкультуры и спорта, участники обсуждения сошлись во мнении, что такая площадка в Студеновском карьере востребована у местных жителей. Сегодня трассами, проложенными для занятий маунтинбайком, пользуются любители скандинавской ходьбы и спортсмены велосипедисты; так же здесь проходят любительские тренировки по трекингу. Однако, преобразовать данную территорию в полноценный капитально благоустроенный парк не представляется возможным в силу того, что географические и геологические особенности местности не позволяют организовать канализование и проезд общественного транспорта. А также из-за плохой проветриваемости лога крайне нежелательно использование в нем техники с двигателями (автомобилей, мотоциклов).



Для развития данной территории было предложено рассмотреть Студеновский карьер как площадку для проведения соревнований с немоторизированными средствами передвижения и событийных мероприятий, в том числе спортивно-туристических.

Представители администрации города Липецка отметили, что в 2021 году планируется разработка проекта комплексного благоустройства территории рекреационного значения «Студеный лог».

Фото sport48.ru