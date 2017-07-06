Общество

сегодня, 10:13

Международный форум состоится в Грязях

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#форум #образование
Международный форум состоится в Грязях

Город ждет педагогов.

II международный форум "Арт-путь" состоится в городе Грязи Липецкой области 31 июля - 4 августа. Как сообщают организаторы, форум включает в себя международную конференцию «Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и социализации личности».

В рамках форума его участникам приготовили не только познавательные, но и развлекательные мероприятия. Гостей встречи ждет обзорная экскурсия по городу Грязи, знакомство с Липецком, посещение церкви в селе Коробовка и источника.

В конференции, семинарах-тренингах и мастер-классах примут участие ведущие специалисты в области арт-терапии и арт-педагогики России, зарубежные арт-терапевты. На форум приглашаются руководители, педагогические работники и специалисты образовательных организаций, профессиональные психологи, психотерапевты, работники культуры, социальные работники консультанты, медиаторы, студенты и аспиранты, заинтересованные родители, а также все, кто осваивает и использует лечебно-профилактические, реабилитационные, воспитательные и социализирующие возможности искусства.
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#форум #образование

Комментарии (2)

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Ванька

53 минуты назад
И международный чемпионат по шахматам пройдет в Нью-Васюки!
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Гость

сегодня, 10:36
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