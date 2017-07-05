Общество
сегодня, 15:41
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей
Хотя бы на лето.
Управление молодежной политики Липецкой области обратилось к несовершеннолетним земляками с предложением слезть с шеи родителей во время летних каникул. Об этом пишут администраторы официального аккаунта управления в соцсети. Чиновники предлагают юным липчанам задуматься о временном трудоустройстве.
Временное трудоустройство несовершеннолетних жителей региона как в летние каникулы, так и в свободное от учёбы время осуществляется службой занятости населения. Для трудоустройства молодым людям в возрасте от 16 лет необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации.
При обращении в Центр занятости населения необходимо предоставить следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации;
-заявление-анкету;
-медицинскую справку о состоянии здоровья;
-индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке для несовершеннолетнего гражданина, относящегося к категории инвалидов.
На информационном сайте «Работа в России» возможно осуществлять поиск вакансий и соискателей работы, а также рабочих мест для инвалидов и вакансий на общественные и временные работы.
Временное трудоустройство несовершеннолетних жителей региона как в летние каникулы, так и в свободное от учёбы время осуществляется службой занятости населения. Для трудоустройства молодым людям в возрасте от 16 лет необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации.
При обращении в Центр занятости населения необходимо предоставить следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации;
-заявление-анкету;
-медицинскую справку о состоянии здоровья;
-индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке для несовершеннолетнего гражданина, относящегося к категории инвалидов.
На информационном сайте «Работа в России» возможно осуществлять поиск вакансий и соискателей работы, а также рабочих мест для инвалидов и вакансий на общественные и временные работы.
Витек
ЖИТЕЛЬ ГОРОДА
За детей взялись?
ржу не могу
BOXE