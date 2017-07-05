Общество

сегодня, 15:41

Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

5 640
#трудоустройство #лето #каникулы
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

Хотя бы на лето.

Управление молодежной политики Липецкой области обратилось к несовершеннолетним земляками с предложением слезть с шеи родителей во время летних каникул. Об этом пишут администраторы официального аккаунта управления в соцсети. Чиновники предлагают юным липчанам задуматься о временном трудоустройстве.

Временное трудоустройство несовершеннолетних жителей региона как в летние каникулы, так и в свободное от учёбы время осуществляется службой занятости населения. Для трудоустройства молодым людям в возрасте от 16 лет необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации.

При обращении в Центр занятости населения необходимо предоставить следующие документы:

-паспорт гражданина Российской Федерации;

-заявление-анкету;

-медицинскую справку о состоянии здоровья;

-индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке для несовершеннолетнего гражданина, относящегося к категории инвалидов.

На информационном сайте «Работа в России» возможно осуществлять поиск вакансий и соискателей работы, а также рабочих мест для инвалидов и вакансий на общественные и временные работы.
5 640
#трудоустройство #лето #каникулы

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Витек

10 минут назад
Генеральный директор предприятия, заместитель ООО "Сахатранс" Хабаровский край от 150 000 до 150 100 р.
ответить

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА

11 минут назад
Асфальт будут класть XD узбеки на море поехали в отпуск XD
ответить

За детей взялись?

56 минут назад
Рабов не хватает? Бога побойтесь!
ответить

ржу не могу

сегодня, 16:03
Водитель автомобиля от 11 500 до 12 000 р. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИПЕЦКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ" Липецкая область Кол-во рабочих мест: 3 Дата публикации: 19.06.2017 За эти деньги кота не прокормить ...
ответить

BOXE

сегодня, 15:52
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей ,а Вы тут держитесь!!!А можно еще с коробкой по автобусам походить,зачем у родителей на шее сидеть!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей
#трудоустройство #лето #каникулы
5
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

сегодня, 15:41

Общество
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей
#тендер #автомобиль
2
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

сегодня, 15:32

Общество
В Липецке снова не будут продавать алкоголь
#спиртное #алкоголь
2
В Липецке снова не будут продавать алкоголь

сегодня, 15:22

Общество
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах
#статистика
1
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

сегодня, 14:34

Общество
Самые умные псы России встретятся под Липецком
#соревнования #дрессура
Самые умные псы России встретятся под Липецком

сегодня, 14:27

Общество
«Я не могу получить транспортную карту!»
#транспортная карта
15
«Я не могу получить транспортную карту!»

сегодня, 14:24

Общество