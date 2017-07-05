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сегодня, 14:50
Водительские права Киргизии планируют признать в России
Идею поддержал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поддерживает идею депутатов Госдумы признать в России национальные водительские права Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Как заявил журналистам глава профильного комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в Киргизии русский язык является общеприменимым, и именно в силу этого РФ может сделать послабление для граждан этой страны в плане признания водительских прав и не требовать от водителей из Киргизии при приеме на работу дополнительной пересдачи.
Депутат напомнил, что такое же исключение действует в отношении граждан Белоруссии, где русский язык так же, как и в Киргизии, имеет официальный статус. В ЕАЭС помимо России, Киргизии и Белоруссии, входят Казахстан и Армения.
Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий водителям ездить в России с иностранными водительскими удостоверениями. Поправки, которые могли бы отложить вступление этой нормы в силу еще на год, Госдума принять не успела. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а для работодателя — 50 000 рублей.
Как заявил журналистам глава профильного комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в Киргизии русский язык является общеприменимым, и именно в силу этого РФ может сделать послабление для граждан этой страны в плане признания водительских прав и не требовать от водителей из Киргизии при приеме на работу дополнительной пересдачи.
Депутат напомнил, что такое же исключение действует в отношении граждан Белоруссии, где русский язык так же, как и в Киргизии, имеет официальный статус. В ЕАЭС помимо России, Киргизии и Белоруссии, входят Казахстан и Армения.
Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий водителям ездить в России с иностранными водительскими удостоверениями. Поправки, которые могли бы отложить вступление этой нормы в силу еще на год, Госдума принять не успела. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а для работодателя — 50 000 рублей.