17 минут назад
Совершивший ДТП с несколькими жертвами отправился в колонию-поселение
Приговором Становлянского района гражданин признан виновным нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один из пассажиров скончались, а другой - получил тяжкие телесные повреждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого виновнику аварии предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, ссылаясь на иные обстоятельства аварии, совокупность доказательств представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти о доказанности его вины.
При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительную характеристику подсудимого и наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Виновный приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
В пользу потерпевших взыскана компенсация морального и материального вреда, сообщает прокуратура Липецкой области.
Серега
эх! мало дали