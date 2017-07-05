Совершивший ДТП с несколькими жертвами отправился в колонию-поселение

Приговором Становлянского района гражданин признан виновным нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как установлено материалами уголовного дела, 15 декабря 2014 года около 2 часов ночи подсудимый, управляя автомобилем "Фольксваген Туарег" двигаясь по правой полосе автомагистральной дороги М-4 "Дон" в направлении г. Москва допустил столкновение с находящимся на этой же полосе движения автомобилем "Тойота Ярис".



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один из пассажиров скончались, а другой - получил тяжкие телесные повреждения.



По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого виновнику аварии предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ.



Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, ссылаясь на иные обстоятельства аварии, совокупность доказательств представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти о доказанности его вины.



При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительную характеристику подсудимого и наличие на иждивении малолетнего ребенка.



Виновный приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

В пользу потерпевших взыскана компенсация морального и материального вреда, сообщает прокуратура Липецкой области.