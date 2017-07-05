ЦБ: В России сократился разрыв между зарплатами в различных отраслях

Банк России провел анализ ситуации разных сегментах экономики и пришел к выводу, что разрыв между зарплатами в различных отраслях в 2010–2016 годах заметно сократился. Как отмечают специалисты Центробанка, сокращение разницы между доходами россиян обусловлена исполнением майских указов президента и благодаря импортозамещению.

«Реализация указов президента привела к существенному росту средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы. При этом соотношение со среднероссийским уровнем в образовании увеличилось с 67% в 2010 году до 76% в 2016 году, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — с 75% до 81%», - сообщили «Известиям» в Минтруда.

По мнению научного сотрудника центра семейной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова, разрыв в доходах сокращался во многом из-за кризисных явлений в экономике.

«Связано это, с одной стороны, с тем, что просели доходы наиболее обеспеченных слоев населения: в кризис они сильно провалились. С другой стороны, быстро рос и прожиточный минимум. В итоге у нас сократилось и общее неравенство доходов», - пояснила Бирюкова «Известиям».

О ситуации на рынке труда и о том, какие профессиональные отрасли стоят на первых позициях по уровню заработной платы в России сообщила «Известиям» гендиректор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова.