За год Липецкую область посетили около 200 тысяч туристов

Такие цифры были озвучены на Всероссийской конференции по паломническому туризму.

По состоянию на май, с начала года Липецкую область посетили около 81 тысячи туристов, а за прошлый год число туристов составило около 200 тысяч человек. При этом число самостоятельно приезжающих туристов в прошлом году при близилось к отметке 479 тысяч человек, а только с начала этого года приехали 170907 человек. В нашем регионе 3200 объектов культурного наследия, 370 храмов и часовен, 10 монастырей, 50 православных источников.