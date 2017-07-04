Общество

37 минут назад

За год Липецкую область посетили около 200 тысяч туристов

1 132
#туризм

Такие цифры были озвучены на Всероссийской конференции по паломническому туризму.

По состоянию на май, с начала года Липецкую область посетили около 81 тысячи туристов, а за прошлый год число туристов составило около 200 тысяч человек. При этом число самостоятельно приезжающих туристов в прошлом году при близилось к отметке 479 тысяч человек, а только с начала этого года приехали 170907 человек. В нашем регионе 3200 объектов культурного наследия, 370 храмов и часовен, 10 монастырей, 50 православных источников.
1 132
#туризм

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

паша

16 минут назад
А мне нравится в липецкую область приезжать чтобы покупаться в Дону и рыбу половить. Ну и Лебедянского сока попить
ответить

Еще в рубрике

Липчан приглашают прогуляться «По страницам «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого»
#выставка #музей
1
Липчан приглашают прогуляться «По страницам «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого»

сегодня, 12:08

Культура
В Липецкой области готовится к открытию музей русского историка
#музей
1
В Липецкой области готовится к открытию музей русского историка

сегодня, 12:03

Культура
В Липецке пройдёт праздник дружных соседей
#праздник #липецкий дворик
1
В Липецке пройдёт праздник дружных соседей

сегодня, 11:55

Культура
На фестивале в Долгоруково будут играть в городки и лапту
#фестиваль #туризм
На фестивале в Долгоруково будут играть в городки и лапту

сегодня, 11:23

Культура
Липчан ждут на семейное путешествие
#праздник #фестиваль
Липчан ждут на семейное путешествие

сегодня, 11:17

Общество
Творчество 36 авторов представят на выставке в Липецке
#выставка #музей
1
Творчество 36 авторов представят на выставке в Липецке

сегодня, 10:10

Культура