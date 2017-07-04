Экономика

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На экспорт будут работать 26 малых предприятий Липецка

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#экспорт #предпринимательство #бизнес
На экспорт будут работать 26 малых предприятий Липецка

Липецкий бизнес активно занимается экспортной составляющей.

Как  сообщает пресс-служба департамента экономического развития администрации Липецка, этот департамент и Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области договорились о сотрудничестве. Оно касается многих аспектов развития малого и среднего бизнеса в областном центре, в том числе связанных с созданием благоприятных условий для развития экспортной деятельности предприятий, расширения их кооперационных связей, доступа к инновационным технологиям.  

Липецкий бизнес активно занимается экспортной составляющей. По данным департамента экономического развития, в качестве экспортеров помимо крупных промышленных организаций обозначились 26 действующих на территории города малых предприятий. Участники соглашения планируют на условиях государственно-частного партнерства содействовать активизации деловой активности предпринимательских структур.

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#экспорт #предпринимательство #бизнес

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