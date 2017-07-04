В мангале на базе отдыха нашли человеческие останки

Подозреваемый уже задержан.

Как сообщает СК РФ по Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее сторож одной из баз отдыха в Подмосковье, Солнечногорском районе, обнаружил в мангале для жарки мяса человеческие уши, а в кустах нашел голову. Внимание охранника неприятный привлек запах горелого.



Подозреваемый в совершении жестокого преступления уже задержан. Во время допроса фигурант полностью признал вину и дал изобличающие показания. По версии следствия, 2 июля 2017 года мужчина, находясь в квартире жилого дома в Зеленограде, во время распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес своему знакомому не менее двух ударов молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения связанной с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.