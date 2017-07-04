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Гостиницы Москвы завышали цены для гостей Кубка Конфедераций

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#цена #отель #нарушение
Гостиницы Москвы завышали цены для гостей Кубка Конфедераций

Выводы сделали в столичном департаменте спорта и туризма.

Почти 60 гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций. В течение месяца до начала матчей в Москве эти отели предлагали номера по ценам, которые превышали допустимые в среднем на 20–30 процентов, указывают в департаменте спорта и туризма Москвы.

Согласно постановлению с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера эконом-класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных — 6570 рублей, в трехзвездочных — 10 750 рублей. В эту стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включен в базовый тариф. Департамент спорта и туризма города отслеживает данные о ценах на сайтах гостиниц и в системах онлайн-бронирования в интернете, чтобы выявить нарушения постановления. Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа.

- В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности. В 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20–30 процентов, — сообщил руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами — таковых было выявлено 35. На этом также попались 14 двухзвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Кроме того, обнаружили семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

Владельцы гостиниц получили предупреждения о необходимости скорректировать цены на сайтах бронирования. Во время проведения Кубка конфедераций это успели сделать 30 из 57 организаций. Впрочем, им не удастся избежать штрафов.
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#цена #отель #нарушение

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