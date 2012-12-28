Четыре киоска на остановках незаконно торговали табаком и курительными смесями

Теперь делать это им запретили суды.

После прокурорской проверки четыре киоска и павильона в Липецке прекратят незаконную реализацию табака и никотиносодержащей продукции.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о двух киосках на остановке «Октябрьский рынок»: по улице Меркулова у входа в ТЦ «Армада» и у дома №23 по проспекту 60 лет СССР, а также в районе остановки «Березовая аллея» по улице Стаханова (вблизи дома №24/1) и у дома №43/1 по улице 60 лет СССР.Установлено, что в этих нестационарных торговых объекта на остановках общественного транспорта открыто торговали табаком и курительными смесями, хотя законом такая торговля в нестационарных торговых объектах запрещена.Иски с требованием о запрете торговли табаком и курительными смесями были направлены в суды, все они удовлетворены: три — Октябрьским судом и один — Липецким районным судом. Прокуратура обещает проконтролировать, как решения судов исполняются.