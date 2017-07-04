Липецкого бизнесмена лишили кофточек от «Chanel»

Под известным брендом скрывалась подделка.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску регионального управления полиции к местному предпринимателю. Причиной обращения в суд стало выявление торговли контрафактом.



Факт реализации поддельной продукции был выявлен инспектором ОИАЗ УМВД России 14 марта в магазине на проспекте Победы. Там внимание блюстителя порядка привлекла одежда под лейблами «Chanel» и «NIKE», которая вызвала сомнение в ее принадлежности к торговым марками. Тогда же было вынесено определение о возбуждении дела и проведении расследования по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Из магазина в присутствии хозяина товара изъяли две кофточки с логотипом товарного знака «Chanel» по 1 000 рублей за единицу, спортивный костюм якобы от «NIKE» по 850 рублей и четыре рюкзака по 1 000 рублей под тем же лейблом, а также аналогичный по стоимости рюкзак со знаком «Chanel». Эксперты сделали вывод, что изъятый товар обладает признаками контрафактной продукции, она сделана не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. В ходе рассмотрения дела бизнесмен не предоставил лицензионного договора или разрешения от «Chanel» и «NIKE» на использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации.



Бизнесмен получил наказание в виде предупреждения, а вот сомнительный товар решили окончательно изъять из оборота.