Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору

На представителя власти напал пьяный пассажир.

Елецкий городской суд вынес приговор по нетривиальному происшествию. На скамье подсудимых оказался местный житель, который попытался выжечь глаз автоинспектору.



Как указано в приговоре суда, ранее судимый за вымогательство мужчина напал на представителя власти при следующих обстоятельствах: рано утром 4 февраля патруль автоинспекции оставил авто, которое ехало без номеров. При разбирательстве по факту совершения административного правонарушения недовольный действиями сотрудников полиции пьяный пассажир автомобиля напал на лейтенанта полиции. Он бросился к патрульной «Ниве» и через опущенное стекло попытался выжечь зажигалкой глаз оформлявшему документы автоинспектору. Итогом стал ожог века. Лейтенант получил телесные повреждения "в виде розовой пигментации с шелушением на левом верхнем веке, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или стойкой незначительной утраты общей трудоспособности и расценивающиеся как повреждения, не причинившие вред здоровью человека".



Подсудимый оказался полностью согласен с предъявленным обвинением, вину признал в полном объеме, ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. При разбирательстве было выяснено, что подсудимый служил во Вооруженных силах России, где характеризуется положительно.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Наказание считается условным с испытательным сроком в два года. В течение этого срока осужденный не может без уведомления менять место жительства и работы, должен являться на регистрацию.